Ο τελών εν αργία δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, θα παρουσιασθεί σήμερα ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου για έναρξη της δίκης του για την υπόθεση βιασμού για την οποία κατηγορείται. Ο κ. Φαίδωνος παραπέμφθηκε σε δίκη στο Κακουργιοδικείο από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου στις 21 Απριλίου, υπογράφοντας και εγγυητική ύψους 100.000 ευρώ για διασφάλιση της παρουσίας του.

Στη σημερινή διαδικασία θα απαγγελθούν οι κατηγορίες στον κ. Φαίδωνος, ο οποίος κληθεί να απαντήσει αν παραδέχεται ενοχή. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική, το Κακουργιοδικείο θα συνεχίσει με την επιβολή ποινής, ενώ, όπως αναμένεται, αν δεν αποδεχθεί τις κατηγορίες, τότε το Κακουργιοδικείο θα ορίσει νέα δικάσιμο κατά την οποία θα αρχίσει η δίκη με την κλήτευση μαρτύρων.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες αφορούν στα αδικήματα του βιασμού, της άσεμνης επίθεσης, της περιαγωγής σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και της επίθεσης που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη.

Σημαντική πτυχή της πολύκροτης δίκης είναι το κατά πόσο αυτή θα διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών ή αν θα είναι ανοιχτή για τα ΜΜΕ και το κοινό. Αρμόδια πηγή, που μίλησε χθες στoν «Φ», επεσήμανε ότι αυτό θα ξεκαθαρίσει σήμερα, με την εναρκτήρια διαδικασία της δίκης. Πάγια πρακτική, διευκρίνισε, είναι ότι η απόφαση του Δικαστηρίου σε ένα αίτημα για κεκλεισμένων ή δημόσια διαδικασία, είναι πως η απόφαση αφορά σε όλη τη διάρκεια της δίκης.

Ωστόσο, τόνισε η εν λόγω πηγή, εναπόκειται στο ίδιο το Δικαστήριο αν αποφασίσει διαφορετικά, δηλαδή, να γίνει κάποια ή κάποιες δικάσιμοι κεκλεισμένων των θυρών και κάποιες άλλες να είναι ανοικτές, αν κριθεί ότι δεν είναι της ίδιας βαρύτητας μαρτυριών και περιγραφών.

Η εμπειρία χρόνων, πάντως, επανέλαβε η πηγή, είναι ότι το διάταγμα του Δικαστηρίου για το αν μια δίκη θα είναι κεκλεισμένων των θυρών ή δημόσια, αφορά σε όλη τη διαδικασία. Κάτι που εκτιμάται πως θα τεθεί σήμερα εξ αρχής. Θυμίζουμε ότι η διαδικασία της παραπομπής στις 21 Απριλίου, διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών μετά από σχετικό αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας. Εκ μέρους της υπεράσπισης, ο κ. Πουργουρίδης δεν έφερε ένσταση στο αίτημα, δηλώνοντας, ωστόσο, ότι σε κατοπινό στάδιο η υπεράσπιση του κ. Φαίδωνος θα ζητήσει να γίνεται η διαδικασία δημοσίως, υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης του διαπομπεύθηκε.

Η υπόθεση καταγγελλόμενου βιασμού διερευνήθηκε από ειδική ανακριτική ομάδα που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό. Σύμφωνα με την καταγγελία, το κακούργημα διαπράχθηκε πριν από 12 χρόνια, δηλαδή το 2014. Υπενθυμίζεται ότι οι ανακριτές, οι οποίοι έδρασαν υπό καθεστώς μυστικότητας, φέρονται να έλαβαν πέραν των 20 καταθέσεων για την υπόθεση. Ανάμεσά τους, όπως είχε γραφτεί, περιλαμβάνονται και άτομα που κατά τον επίδικο χρόνο κατείχαν θέσεις στο δημόσιο.

Ο τελών σε αργία δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, έφθασε στον χώρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου κατά την ημέρα της παραπομπής συνοδευόμενος από τη νομική ομάδα της υπεράσπισης του και τη σύζυγό του, χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο απρόοπτο δεδομένου ότι στους εξωτερικούς χώρους του Δικαστικού Μεγάρου επικρατούσε απόλυτη ησυχία και δεν πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση εναντίον του, όπως είχαν προαναγγείλει τις προηγούμενες μέρες χρήστες κοινωνικών δικτύων.