Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη οκτώ προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή και μεταφορά επιθετικού όπλου, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και παράνομης κατοχής ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 307 οχήματα και ελέγχθηκαν 422 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 31 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 7 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 196 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 82 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 86 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους έξι οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκαν επίσης τρεις προκαταρτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ κατά τους οποίους δύο οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 2 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.