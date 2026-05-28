Η Κύπρος συνεχίζει να είναι αντιμέτωπη με τις συνέπειες του μαρτυρικού Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Αυτή η αναφορά γίνεται με αφορμή την υπόθεση του επιχειρηματία από το Μπαγκλαντές, Mohammed Saiful Alam.

Ο τελευταίος σύμφωνα με δημοσιεύματα στη χώρα καταγωγής του είναι κάτοχος κυπριακού διαβατηρίου, ενώ το προηγούμενο 7ήμερο άρχισε να δέχεται τις συνέπειες του Νόμου για υποθέσεις του παρελθόντος.

Την περασμένη Πέμπτη του επιβλήθηκε φυλάκιση πέντε μηνών από Δικαστήριο του Μπαγκλαντές, ενώ μια ημέρα προηγουμένως η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης της Δημοκρατίας ενεργώντας στη βάση αιτήματος της ασιατικής χώρας, που διεξάγει ποινική έρευνα σε βάρος του, αιτήθηκε το πάγωμα της διώροφης κατοικίας του επιχειρηματία στην Παρεκκλησιά. Το εν λόγω αίτημα εγκρίθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στις 19/5, οπότε και εκδόθηκε σχετικό διάταγμα δέσμευσης του ακινήτου.

Πάντως, τα μπερδέματα για τον Alam δεν τελειώνουν εδώ, αφού σύμφωνα με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας του Μπαγκλαντές, είναι υποκείμενο έρευνας ως «εγκέφαλος» για υπόθεση ξεπλύματος συνολικού ποσού που ξεπερνά τα €8 δισεκατομμύρια. Μάλιστα, οι Αρχές της ασιατικής χώρας θεωρούν πως το κατ΄ ισχυρισμό μεγάλης κλίμακας ξέπλυμα γινόταν και μέσω Κύπρου.

Τι ζητήθηκε από Κύπρο

Στο αίτημά τους προς τον Γενικό Εισαγγελέα και της ΜΟΚΑΣ, οι Αρχές του Μπαγκλαντές αναφέρουν πως ο Alam ερευνάται από κλιμάκιο ανακριτών με τη συμμετοχή τριών υπηρεσιών μεταξύ των οποίων η Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ACC) και το τμήμα εγκληματολογικών ερευνών της Αστυνομίας.

Οι καταγγελίες σε βάρος του, σύμφωνα πάντα με τα όσα ανέφεραν οι Ασιάτες στο αίτημά τους, έχουν να κάνουν με τραπεζική πλαστογραφία, παράνομη συσσώρευση περιουσιακών στοιχείων και ξέπλυμα χρήματος που φέρεται να έκανε ο Alam ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου S. ALAM και πρώην πρόεδρος της First Security Islami Bank Bangladesh, μαζί με συνεργάτες του. Το χρονικό διάστημα των υπό διερεύνηση αδικημάτων τοποθετείται μεταξύ 2009 και 2024.

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση φέρονται να είχαν σημαντικά έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω εκτεταμένων παρατυπιών με τραπεζικά δάνεια και στη συνέχεια έχουν ξεπλύνει τα κεφάλαια εκτός Μπαγκλαντές. Τα παράνομα αυτά κεφάλαια φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση ακινήτων σε χώρες όπως η Κύπρος και η Σιγκαπούρη.

Οι ανακριτές του Μπαγκλαντές πιστεύουν ότι τα κεφάλαια που παράνομα απέκτησε ο Alam τα ξέπλενε και τα μετέφερε στο εξωτερικό, κυρίως μέσω κρυφών υπεράκτιων (offshore) διαύλων και μεθόδων που δεν αφήνουν ίχνη στο τραπεζικό σύστημα.

Περαιτέρω πληροφορίες των Αρχών του Μπαγκλαντές αναφέρουν ότι ο ύποπτος εξασφαλίσατε μεγάλα τραπεζικά δάνεια με διάφορα ονόματα και εταιρείες-βιτρίνες από την Islami Bank Bangladesh Ltd., την First Security Islami Bank Ltd. και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πολλά από τα οποία βρίσκονται υπό άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του Ομίλου S. Alam. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των δανείων έχει έκτοτε καταστεί μη εξυπηρετούμενο (default), συμβάλλοντας σε σοβαρή κρίση ρευστότητας στις επηρεαζόμενες τράπεζες.

Η καταδίκη

Ο Alam, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας της χώρας The Daily Star (21/5), έχει καταδικαστεί με άλλα 10 φυσικά και νομικά πρόσωπα σε κάθειρξη πέντε μηνών, μεταξύ των οποίων και συγγενείς του, για δάνειο (2024) περί τα €6 εκατ. που παραχωρήθηκε σε θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Alam από την Islami Bank. Το ποσό προοριζόταν για απόκτηση 134 λεωφορείων, που δεν αγοράστηκαν ποτέ.

Η έτερη μεγάλη εφημερίδα του Μπαγκλαντές, Prothom Alo, έγραφε σε πρόσφατο ρεπορτάζ (18/5) ότι πρόσφατα ο Alam έκανε αίτημα αποποίησης της υπηκοότητας του Μπαγκλαντές. Αυτό αποδόθηκε σε προσπάθειά του να γλυτώσει από ποινικές ευθύνες. Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται πως ο Mohammad Saiful Alam έχει αποκτήσει κυπριακή ιθαγένεια, αλλά και υπηκοότητα Σιγκαπούρης. Να σημειωθεί ότι στο πόρισμα της επιτροπής Νικολάτου δεν γίνεται καμία αναφορά στο πρόσωπό του.