Διάταγμα παγοποίησης περιουσιακών στοιχείων για μια από τις πολυσυζητημένες υποθέσεις πολιτογραφήσεων που έγιναν στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ), εξασφάλισαν πρόσφατα οι διωκτικές Αρχές.

Η Αστυνομία Κύπρου μέσω της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) αιτήθηκε την έκδοση διατάγματος επιβάρυνσης για δυο ακίνητα που σχετίζονται με τον επιχειρηματία και πρώην πολιτικό, Μικάιλ Γιούρεβιτς, ο οποίος φέρεται να καταζητείται στη βάση διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Το αίτημα εγκρίθηκε εντός του προηγούμενου 20ημέρου από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, το οποίο και εξέδωσε διάταγμα επιβάρυνσης. Σε ό,τι αφορά τη δεσμευθείσα ακίνητη περιουσία, αυτή αφορά ένα πολυτελές διαμέρισμα στη Μέσα Γειτονιά (συγκρότημα «ONE») αξίας €2.620.000 στο όνομα του 57χρονου και ένα διαμέρισμα στη Γερμασόγεια €555.000 που φαίνεται να ανήκει στον πατέρα του προαναφερθέντα, Βαλέρι Γιούρεβιτς («Park Residence»). Η συνολική αξία της δεσμευθείσας περιουσίας ανέρχεται στα €3.175.000.

Η απόφαση του Δικαστηρίου έχει δημοσιοποιηθεί, κάτι που γίνεται μόνο όταν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του ενδιαφερόμενου προσώπου ώστε να του επιδοθεί το διάταγμα.

Διεθνείς προεκτάσεις

Η περίπτωση του Μικάιλ Γιούρεβιτς ήταν μια από αυτές που προκάλεσαν αίσθηση διεθνώς. Όχι μόνο γιατί ήταν γνωστό πολιτικό πρόσωπο και επιχειρηματίας στη Ρωσία, αλλά και γιατί απασχόλησε τις Αρχές της χώρας του για υπόθεση δωροδοκίας. Είναι ενδεικτικό ότι το ειδησεογραφικό δίκτυο Al Jazeera είχε δώσει ιδιαίτερη προβολή στην περίπτωση του Μικάιλ Γιούρεβιτς τον Αύγουστο του 2020 (The Cyprus Papers) όταν είχε αποκαλύψει στοιχεία για τα χρυσά διαβατήρια.

«Κύπριος» εξ αποστάσεως

Πέραν τούτου, ο 57χρονος, ο οποίος πολιτογραφήθηκε Κύπριος το 2016, σύμφωνα με το πόρισμα της ερευνητικής επιτροπής για τις κατ΄ εξαίρεση πολιτογραφήσεις υπό τον Μύρωνα Νικολάτο, δεν φαινόταν να είχε ταξιδέψει με προορισμό την Κύπρο μετά το 2001. Με απλά λόγια, χωρίς καν να έρθει στο νησί μας, κατάφερε να εξασφαλίσει το διαβατήριο. Μάλιστα, στο πόρισμά της (7/6/2021) η ερευνητική επιτροπή που έθεσε υπό το μικροσκόπιο της τις πιο σκανδαλώδεις περιπτώσεις του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, εισηγείτο ανάκληση του διαβατηρίου του.

Τι έγραφε το πόρισμα

Στις συνοπτικές αναφορές της τελικής έκθεσης της ερευνητικής επιτροπής επισημαινόταν ότι στην περίπτωση του Γιούρεβιτς και των μελών της οικογένειάς του που απέκτησαν κυπριακό διαβατήριο, ενδεχομένως να υπήρχαν ψευδείς δηλώσεις.

Παρουσιάζουμε αυτούσια αναφορά: «Στην περίπτωση του Mikhail Yurevich (πολιτογράφηση του 2016), σύμφωνα με την κατάσταση αφίξεων / αναχωρήσεων ο αιτητής δεν φαίνεται να είχε έρθει στην Κύπρο μετά το 2001. Από τις 5 αιτήσεις Μ127 που υποβλήθηκαν από μέλη της οικογένειας Yurevich, μόνο η μία της συμβίας Kristina Yurevich φαίνεται να υπογράφηκε από την ίδια. Οι άλλοι αιτητές φαίνεται ότι δεν βρίσκονταν στην Κύπρο κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων τους ή / και στις καταστάσεις αφίξεων / αναχωρήσεων που εντοπίστηκαν στο φάκελο δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονταν στην Κύπρο με αποτέλεσμα οι εν λόγω δηλώσεις ενδεχομένως να είναι ψευδείς».

Χωρίς σφραγίδα

Προστίθεται ακολούθως ότι «πέραν των πιο πάνω, έχει παρατηρηθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις, το έντυπο Μ127, παρά το ότι έφερε τη σφραγίδα Επαρχιακού Δικαστηρίου, δεν ήταν υπογραμμένο και πιστοποιημένο ενώπιον του πρωτοκολλητή (περίπτωση Jionglong Zhang), είτε δεν είχε συμπεριληφθεί στον φάκελο (περίπτωση Jiatong Li) (και οι δύο αποτελούν πολιτογραφήσεις του 2018)».

Το τότε Υπουργικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει την κυπριοποίησή του στις 28/09/2016.

«Καταδικάστηκε»

Η έρευνα της επιτροπής, όμως, κατέληγε και σε άλλα αξιοσημείωτα ευρήματα, όπως ότι ο Γιούρεβιτς καταζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψης: «Τον Μάιο του 2018 εντάχθηκε σε λίστα κυρώσεων της Ουκρανικής Εθνικής Ασφάλειας σε σχέση με το Ρωσο-Ουκρανικό ζήτημα. Τον Ιανουάριο 2020 καταδικάστηκε για δωροδοκία μεγάλης έκτασης κατά την περίοδο 2010-2014 και πλέον καταζητείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τον επενδυτή υπάρχει αριθμός αρνητικών αναφορών οι οποίες όμως φαίνεται να χρονολογούνται μετά την περίοδο αξιολόγησης και έγκρισης της αίτησης του για πολιτογράφηση. Οι εν λόγω αναφορές αφορούν σε σοβαρά εγκλήματα που έχουν ελκύσει εκτενές διεθνές ενδιαφέρον».

«Αποδοχή δωροδοκιών»

Ο Al Jazeera, προηγουμένως, και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 2020, σημείωνε για τον Μικάιλ Γιούρεβιτς: «Ως πολιτικός, ο Yurevich κατείχε έδρα στη Κρατική Δούμα της Ρωσίας πριν γίνει κυβερνήτης της βιομηχανικής περιφέρειας του Chelyabinsk Oblast από το 2010 έως το 2014. Τον Μάιο του 2017 τέθηκε στον διεθνή κατάλογο καταζητουμένων της Ρωσίας, κατηγορούμενος για αποδοχή δωροδοκιών από τοπικούς υπουργούς και επιχειρήσεις, καθώς και για συκοφάντηση περιφερειακών αξιωματούχων. Τα Cyprus Papers αποκαλύπτουν ότι ο Yurevich χρηματοδότησε επίσης την αίτηση των γονιών του για κυπριακή υπηκοότητα τον Νοέμβριο του 2017. Οι ίδιοι ενεργούν ως διευθυντές στις διάφορες εταιρείες του. Ο Yurevich υπόκειται επίσης σε ουκρανικές κυρώσεις από τον Μάιο του 2018».

Το διεθνές ειδησεογραφικό δίκτυο δημοσιοποίησε και έγγραφα που παρουσιάζουν τους γονείς του Γιούρεβιτς να αιτήθηκαν κυπριοποίησή τους. Η πρόταση είχε οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 22/11/2017. Να σημειωθεί ότι στις 13/9/2016, σύμφωνα με τα έγγραφα που παρουσιάζει ο Al Jazeera, το Υπουργικό είχε αποφασίσει όπως δικαιούνται να αποκτούν υπηκοότητα οι γονείς ενός προσώπου που πολιτογραφήθηκε Κύπριος. Ο Μικάιλ Γιούρεβιτς απέκτησε κυπριακό διαβατήριο στις 28/9/2016, όπως σημειώσαμε.

Ανάκληση το 2024

Η υπηκοότητα του Μικάιλ Γιούρεβιτς ανακλήθηκε τρία και πλέον χρόνια αργότερα. Συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2024 δημοσιοποιήθηκε λίστα 77 επενδυτών για τους οποίους η κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη δρομολόγησε διαδικασία ανάκλησης υπηκοότητας. Σύμφωνα με σχετική λίστα που είχε δει το φως της δημοσιότητας στις 24/11/2024 («Πολίτης»), επτά μέλη της οικογένειας του 57χρονου έλαβαν κυπριακό διαβατήριο.

Αστυνομία Κύπρου: Διερευνάται υπόθεση

Ο «Φ» αποτάθηκε στην Αστυνομία Κύπρου ζητώντας επιπλέον πληροφόρηση για το γεγονός ότι ζητήθηκε μέσω της ΜΟΚΑΣ διάταγμα επιβάρυνσης περιουσιακών στοιχείων για τον Μικάιλ Γιούρεβιτς και τον Βαλέρι Γιούρεβιτς. Υποδείξαμε ότι το διάταγμα του Δικαστηρίου έχει δημοσιοποιηθεί. Μας αναφέρθηκε πως διερευνάται υπόθεση και δεν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση. Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν πως η υπόθεση που εξετάζουν οι ανακριτές σχετίζεται με τα όσα καταγράφονται στο πόρισμα της επιτροπής Νικολάτου.

Εξάλλου, ο ρωσικός ιστότοπος chel.dk.ru σε δημοσίευμά του τον Σεπτέμβριο του 2025 κι επικαλούμενος το RIA Novosti, σημειώνει ότι ο Γιούρεβιτς επανατοποθετήθηκε στη λίστα καταζητούμενων προσώπων.

Αυτούσια η αναφορά: «Ο πρώην κυβερνήτης των Νοτίων Ουραλίων κηρύχθηκε εκ νέου καταζητούμενος. Η υπηρεσία δεν αποκαλύπτει το άρθρο βάσει του οποίου γίνεται η δίωξη, όμως προηγουμένως είχε συνδεθεί με υπόθεση δωροδοκιών δισεκατομμυρίων ρουβλιών. Ο Μιχαήλ Γιούρεβιτς καταχωρίστηκε στη βάση καταζητουμένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η σχετική πληροφορία εμφανίστηκε στο αντίστοιχο τμήμα της ιστοσελίδας της υπηρεσίας.

«Γιούρεβιτς Μιχαήλ Βαλερίεβιτς… Βάση για την αναζήτηση: καταζητείται βάσει άρθρου του Ποινικού Κώδικα… Επανακηρύχθηκε καταζητούμενος, καταζητείτο και προηγουμένως», αναφέρεται από την υπηρεσία», σύμφωνα με το RIA Novosti.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μιχαήλ Γιούρεβιτς είναι πρώην κυβερνήτης της περιφέρειας Τσελιάμπινσκ. Ηγήθηκε της περιφέρειας από το 2010 έως το 2014. Αυτή τη στιγμή, σε βάρος του Γιούρεβιτς βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική υπόθεση για δωροδοκίες ύψους άνω των 3 δισ. Ρουβλίων (σημ. περί τα €35 εκατ.). Σύμφωνα με την εκδοχή των ανακριτών, τα χρήματα αυτά τα έλαβε από μεσάζοντες κατά τη διάρκεια της θητείας του ως κυβερνήτης. Μετά την άρνησή του να παρουσιαστεί για ανακρίσεις και να συνεργαστεί με την έρευνα, ο πρώην πολιτικός κηρύχθηκε διεθνώς καταζητούμενος. Στα Νότια Ουράλια, ο Γιούρεβιτς ήλεγχε επίσης τον αγροβιομηχανικό όμιλο «Makfa» — έναν από τους μεγαλύτερους ρωσικούς παραγωγούς ζυμαρικών και αλευριού. Η εταιρεία περιλάμβανε το εργοστάσιο ζυμαρικών του Τσελιάμπινσκ, αρτοποιείο και το συγκρότημα επεξεργασίας σιτηρών Sosnovsky. Το 2024, η «Makfa» κρατικοποιήθηκε έπειτα από αγωγή της Γενικής Εισαγγελίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η υπηρεσία υποστήριξε ότι η εταιρεία είχε προέλευση που συνδεόταν με διαφθορά, καθώς ο δικαιούχος της, Μιχαήλ Γιούρεβιτς, ασχολούνταν με επιχειρηματική δραστηριότητα ενώ υπηρετούσε σε κρατικά αξιώματα και «για πολλά χρόνια παραβίαζε τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς που προβλέπονται από τη νομοθεσία κατά της διαφθοράς».