Η Κύπρος μετατρέπεται αυτή την εβδομάδα σε κέντρο των ευρωπαϊκών τραπεζικών εξελίξεων, καθώς ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου φιλοξενεί τις επίσημες συνεδριάσεις των ανώτατων οργάνων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ/EBF).

Όλες οι εργασίες, οι θεσμικές συνεδριάσεις και οι παράλληλες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στη Λεμεσό, συγκεντρώνοντας την ηγεσία του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα.

Το πρόγραμμα των συνεδριάσεων

Το διήμερο περιλαμβάνει δύο κρίσιμες συνεδριάσεις για τη στρατηγική του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου:

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026 – Εκτελεστική Επιτροπή: Απαρτίζεται από τους Γενικούς Διευθυντές όλων των Συνδέσμων Τραπεζών της Ευρώπης.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026 – Διοικητικό Συμβούλιο: Η σύνοδος του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου, αποτελούμενου από τους Προέδρους των Διοικητικών Συμβουλίων των εθνικών Συνδέσμων Τραπεζών.

Φιλοξενία με κυπριακό χαρακτήρα

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και τα ανώτατα στελέχη αναμένεται να φτάσουν από την Τετάρτη, 20 Μαΐου. Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου έχει αναλάβει τη διοργάνωση, τον προγραμματισμό, τη φιλοξενία, την υποδοχή και τις μετακινήσεις των συνέδρων.

Πέρα από το επαγγελματικό πλαίσιο, πολλοί σύνεδροι θα παρατείνουν τη διαμονή τους για το Σαββατοκύριακο, αξιοποιώντας την ευκαιρία να απολαύσουν την κυπριακή φιλοξενία, το περιβάλλον και τον καλό καιρό.

Η επιλογή της Κύπρου για τη διεξαγωγή αυτών των συνεδριάσεων υπογραμμίζει τον ενεργό ρόλο του Συνδέσμου Τραπεζών στα ευρωπαϊκά δρώμενα και ενισχύει τη θέση της χώρας ως αξιόπιστου χρηματοοικονομικού και συνεδριακού κέντρου.