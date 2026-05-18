Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Λεμεσό, όταν ένας οδηγός καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται αντίθετα στη ροή της κυκλοφορίας κοντά στη λεωφόρο Αγίας Φυλάξεως.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:30, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης. Όπως θα δείτε στο βίντεο που κατέγραψε πολίτης και δημοσιεύθηκε από το RoadReportCY, ένα μαύρο όχημα Toyota φαίνεται να κινείται ανάποδα, απειλώντας τα προπορευόμενα αυτοκίνητα.

Στο βίντεο φαίνεται το όχημα να παραμένει στη λάθος κατεύθυνση δίπλα σε οχήματα που κινούνται κανονικά, ενώ η σκηνή εκτυλίσσεται κοντά σε φανάρι πεζών, αυξάνοντας τον κίνδυνο για οδηγούς και πεζούς.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από συνεχή ροή κυκλοφορίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που καθιστά τέτοιες συμπεριφορές ιδιαίτερα επικίνδυνες για την ασφάλεια των οδηγών και των πεζών.