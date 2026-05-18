Η Ουκρανία ολοκλήρωσε τις απαραίτητες δοκιμές της πρώτης εγχώριας κατευθυνόμενης βόμβας, η οποία είναι πλέον έτοιμη για χρήση σε επιχειρήσεις, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ. Το όπλο αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του κυβερνητικού τεχνολογικού κέντρου Brave1 και η ανάπτυξή του διήρκησε 17 μήνες.

«Ένας συμμετέχων στο Brave1 δημιούργησε την πρώτη ουκρανική κατευθυνόμενη αεροβόμβα, η οποία έχει ήδη περάσει τις απαραίτητες δοκιμές και είναι έτοιμη για χρήση σε μάχη», τόνισε ο Φεντόροφ.

Η νέα βόμβα διαθέτει σχεδιασμό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σύγχρονου πολέμου. «Δεν πρόκειται για αντιγραφή δυτικών ή σοβιετικών λύσεων, αλλά για πρωτότυπη ανάπτυξη ουκρανών μηχανικών, σχεδιασμένη να πλήττει αποτελεσματικά οχυρώσεις, διοικητικά κέντρα και άλλους στόχους δεκάδες χιλιόμετρα μακριά μετά την εκτόξευση», εξήγησε ο Ουκρανός υπουργός.

The first Ukrainian glide bomb from @BRAVE1ua is ready for combat deployment. Development took 17 months. The warhead weighs 250 kg. The Ukrainian glide bomb features a unique design created specifically for the realities of modern warfare.



Pilots are currently rehearsing… pic.twitter.com/Pnr15iTG9L — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) May 18, 2026

Η κεφαλή της βόμβας KAB ζυγίζει 250 κιλά, και το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας έχει ήδη προμηθευτεί την πρώτη πειραματική παρτίδα. Ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Φεντόροφ δείχνει τη δοκιμαστική πτήση της βόμβας μετά την απελευθέρωσή της από αεροσκάφος, υπογραμμίζοντας τη συμμετοχή του Brave1 στην ανάπτυξη του έργου.

«Η Ουκρανία μεταβαίνει από την εισαγωγή μεμονωμένων λύσεων στη δημιουργία δικών της υψηλής τεχνολογίας όπλων, που ενισχύουν συστηματικά τις δυνάμεις άμυνας και προσφέρουν τεχνολογικό πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης», πρόσθεσε ο Φεντόροφ, τονίζοντας πως οι ουκρανικές κατευθυνόμενες αεροβόμβες θα πλήττουν σύντομα εχθρικούς στόχους, αυξάνοντας την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των αεροπορικών επιχειρήσεων.

Πρόσφατα, το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δημοσίευσε τις προδιαγραφές των ρωσικών κατευθυνόμενων αεροβομβών, οι οποίες διαθέτουν εκρηκτικές κεφαλές 250 έως 3.000 κιλά και εκδόσεις με κινητήρα που μπορούν να καλύψουν έως 150 χιλιόμετρα.

protothema.gr