Σε σχέση με σημερινά δημοσιεύματα το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας διευκρινίζει ότι το έργο εγκατάστασης κλιματιστικών στα σχολεία προχωρεί σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες και σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Πρόκειται για ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο, αφού για δεκαετίες δεν έγινε αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των σχολείων, η οποία συνιστά αναγκαία προϋπόθεση της εγκατάστασης κλιματιστικών και το οποίο δεν περιορίζεται στην απλή τοποθέτηση μονάδων κλιματισμού. Προϋποθέτει, την αναβάθμιση ή ενίσχυση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων, ώστε η λειτουργία των κλιματιστικών να γίνεται με πλήρη ασφάλεια για τους μαθητές, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και για τις ίδιες τις σχολικές υποδομές.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο κάθε περίπτωση αξιολογείται τεχνικά και προωθείται με τρόπο που να διασφαλίζει τόσο την ταχύτητα υλοποίησης όσο και την τήρηση όλων των απαιτούμενων προτύπων ασφάλειας. Σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των παιδιών και των σχολείων δεν μπορεί και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία έκπτωση.

Όπου προκύπτουν διαδικαστικά ή τεχνικά ζητήματα, αυτά εξετάζονται και επιλύονται μέσα από τη θεσμική συνεργασία του Υπουργείου με τις Σχολικές Εφορείες, το Γενικό Λογιστήριο και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Η προσπάθεια είναι συνεχής, συντονισμένη και έχει σαφή στόχο: την ολοκλήρωση ενός έργου που απαντά σε μια πραγματική και διαχρονική ανάγκη της σχολικής κοινότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η Κυβέρνηση έχει λάβει την πολιτική απόφαση για τη σταδιακή εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία και έχει διασφαλίσει τα σχετικά κονδύλια για την υλοποίηση του έργου. Ήδη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί, κλιματιστικά έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν σε όλα τα Νηπιαγωγεία παγκύπρια, σε όλα τα Λύκεια παγκύπρια, καθώς και σε αριθμό Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων.

Η επόμενη φάση αφορά στην πλήρη κάλυψη των Γυμνασίων και τη συνέχιση της εγκατάστασης στα Δημοτικά Σχολεία, με προτεραιότητα στις ανάγκες των μαθητών, την ασφάλεια των σχολικών μονάδων και την ομαλή υλοποίηση του συνολικού σχεδιασμού.