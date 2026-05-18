Συνεχίζονται οι αυξήσεις στις τιμές προϊόντων ευρείας κατανάλωσης στο e-kalathi για την περίοδο 1–15 Μαΐου 2026, όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών. Οι τιμές αυξήθηκαν σε 182 γραμμοκώδικες προϊόντων που καλύπτουν 31 κατηγορίες, με ποσοστά από 1% έως 9%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στους ξηρούς καρπούς, χυμούς φρούτων και λαχανικών, μαλακτικά ρούχων, κατεψυγμένα ζυμαρικά, παιδικές τροφές, κατεψυγμένα λαχανικά, ελαιόλαδο και μωρομάντηλα. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, ο ανταγωνισμός παραμένει περιορισμένος, με μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές μεταξύ των υπεραγορών, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι 91% σε συγκεκριμένα προϊόντα.

Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η Πάφος παραμένει η ακριβότερη επαρχία με μέση τιμή 1,856 σεντς/λίτρο, ακολουθούμενη από Λεμεσό 1,833, Αμμόχωστο 1,823, Λευκωσία 1,822 και φθηνότερη τη Λάρνακα 1,820. Οι διαφορές τιμών εντός επαρχιών και μεταξύ εταιρικών πρατηρίων (SHELL, Πετρολίνα, ΕΚΟ) φτάνουν έως και 5,6 σεντς στη Πάφο.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι οι τιμές των εταιρικών πρατηρίων δεν καθορίζονται μόνο από το κόστος απόκτησης καυσίμου, αλλά και από τον ανταγωνισμό σε τοπικό επίπεδο, καθώς και από άλλους παράγοντες που διαφοροποιούν την τιμολογιακή πολιτική εντός των ίδιων περιοχών.

Η έρευνα βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία του e-kalathi του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και της εφαρμογής smart kalathi.

