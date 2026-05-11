Ενδείξεις για μικρές μειώσεις στις τιμές των καυσίμων το αμέσως επόμενο διάστημα καταγράφει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, σύμφωνα με τον διευθυντή της, Κωνσταντίνο Καραγιώργη.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Καραγιώργης ανέφερε ότι η Υπηρεσία, αν και αποφεύγει να προβαίνει σε προβλέψεις για την πορεία των τιμών, παρακολουθεί και επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της διεθνούς αγοράς και των τιμών εισαγωγής.

Με βάση τις σημερινές ενδείξεις, όπως είπε, αναμένονται μικρές μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, ειδικότερα στο πετρέλαιο κίνησης, κατά το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή επισήμανε, ωστόσο, ότι στη διεθνή αγορά καυσίμων εξακολουθούν να επικρατούν αβεβαιότητα και νευρικότητα, ως αποτέλεσμα των δηλώσεων και των εξελίξεων που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Η κατάσταση αυτή, πρόσθεσε, προκαλεί συνεχείς διακυμάνσεις τόσο στις τιμές του αργού πετρελαίου όσο και στις τιμές των διυλιστηρίων, γεγονός που επηρεάζει την τελική εικόνα στην αγορά.

Ο κ. Καραγιώργης διευκρίνισε ότι οι μειώσεις στις τιμές Platts, που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες, εκτιμάται πως θα αρχίσουν να αποτυπώνονται σύντομα και στις λιανικές τιμές, ιδιαίτερα στο πετρέλαιο κίνησης.

Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε τους καταναλωτές ότι η Υπηρεσία, ως αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της αγοράς και των τιμών, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και δεν θα επιτρέψει την εμφάνιση φαινομένων που λειτουργούν σε βάρος των καταναλωτών.