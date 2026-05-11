Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε, το πρωί της Δευτέρας, σε πολυκατοικία στα ανατολικά προάστια της Λυών στη Γαλλία, με Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλούνται γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ένα από τα θύματα φέρεται να έπεσε από τον έβδομο όροφο του κτιρίου στην προσπάθειά του να διαφύγει από τη φωτιά.

Παράλληλα, η Εισαγγελία της Λυών ανακοίνωσε ότι 14 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα ή αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομεία, ενώ περίπου 50 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από το κτίριο και οδηγήθηκαν προσωρινά σε δημοτικό γυμναστήριο.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν περισσότεροι από 80 πυροσβέστες με περίπου 30 οχήματα, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

🔴 Concernant les trois personnes décédées, Le Progrès a appris que l'une d'elles serait une habitante âgée de 60 ans. Un jeune homme de 29 ans est également mort. Nous n'avons pas encore d'informations sur la troisième victime.

La situation et les réactions en direct ➡️… pic.twitter.com/l3nBTcsZLb — Le Progrès Lyon (@leprogreslyon) May 11, 2026

Εξετάζεται σύνδεση με διακίνηση ναρκωτικών

Οι γαλλικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών.

Σημειώνεται ότι η γειτονιά είχε βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο επαναλαμβανόμενων περιστατικών βίας, καθώς είχαν καταγραφεί αρκετές εμπρηστικές επιθέσεις αλλά και πυροβολισμοί εκφοβισμού.

Στις 24 Απριλίου, γυναίκα που επέστρεφε στο σπίτι της μαζί με τα δύο παιδιά της τραυματίστηκε από αδέσποτη σφαίρα στο πόδι, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον πέντε σταθμευμένων αυτοκινήτων.

