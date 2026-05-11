Τη σημασία της έρευνας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις νέες λύσεις αποθήκευσης ανέδειξε ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, κατά την επίσκεψή του στη Μονάδα Πειραματισμού και Επίδειξης Ενεργειακών Τεχνολογιών «ΠΡΩΤΕΑΣ» του Ινστιτούτου Κύπρου, στο Πεντάκωμο.

Ο υπουργός έκανε λόγο για εξαιρετική δουλειά που επιτελείται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κύπρου, σημειώνοντας ότι ενημερώθηκε λεπτομερώς για τα ερευνητικά προγράμματα που αφορούν τις ΑΠΕ, καθώς και για καινοτόμες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας, πέραν των συστημάτων με μπαταρίες.

Ο Μιχάλης Δαμιανός τόνισε ότι η αποθήκευση ενέργειας είναι ιδιαίτερα σημαντική στην παρούσα συγκυρία, υπογραμμίζοντας ότι το κράτος θα σταθεί δίπλα στο Ινστιτούτο Κύπρου. Όπως ανέφερε, η στήριξη ερευνητικών προγραμμάτων όπως αυτά που υλοποιούνται στον «ΠΡΩΤΕΑ» είναι αναγκαία για την Κύπρο.

Καλωσορίζοντας τον υπουργό, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, καθηγητής Σταύρος Μαλάς, ανέφερε ότι ο «ΠΡΩΤΕΑΣ» αποτελεί μια μικρογραφία της Κύπρου, όπως θα έπρεπε να είναι. Επισήμανε ότι, ως γεωγραφικά απομονωμένο νησί, η χώρα οφείλει να διερευνά όχι μόνο πράσινους τρόπους παραγωγής ενέργειας, αλλά και βιώσιμες, μακροπρόθεσμες λύσεις αποθήκευσης.

Ο καθηγητής Μαλάς εξήγησε ότι ο «ΠΡΩΤΕΑΣ» συνδυάζει την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας με την παραγωγή αφαλατωμένου νερού. Παράλληλα, ανέφερε ότι, στο πλαίσιο μεγάλου ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg, το οποίο εξασφάλισε χρηματοδότηση, θα τεθεί σύντομα σε εφαρμογή νέα καινοτόμα μονάδα γεωργικής χρήσης.

Η νέα μονάδα θα αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια και το αφαλατωμένο νερό, ενώ θα προωθεί και την περαιτέρω αξιοποίηση της άλμης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Κύπρου, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που θα μπορούσε να στηρίξει τη βιώσιμη παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, καθώς και την ενίσχυση του γεωργικού τομέα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο υπουργός Ενέργειας ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της μονάδας και ενημερώθηκε για τη συνδρομή του Εργαστηρίου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Τον Μιχάλη Δαμιανό συνόδευσε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Κυριάκος Ιορδάνους.

ΚΥΠΕ