Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών Βρετανός ηθοποιός Μάικλ Πένινγκτον, γνωστός στο ευρύ κοινό ως Moff Jerjerrod από το Star Wars, με μια σπουδαία πορεία στο θέατρο και στον κινηματογράφο.

Ο Μάικλ Πένινγκτον, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Βρετανούς ηθοποιούς της γενιάς του, συμπλήρωσε περισσότερες από πέντε δεκαετίες καριέρας.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή στις 10 Μαΐου, χωρίς να έχει δοθεί στη δημοσιότητα η αιτία του θανάτου του. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο Πένινγκτον ζούσε το τελευταίο διάστημα στο Denville Hall στο Λονδίνο, έναν οίκο φροντίδας αφιερωμένο σε ανθρώπους του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Αν και για εκατομμύρια θεατές το όνομά του συνδέθηκε με το σύμπαν του Star Wars, η καριέρα του ξεπερνούσε κατά πολύ τον εμβληματικό αυτό ρόλο. Στην ταινία του Return of the Jedi του 1983, υποδύθηκε τον αυτοκρατορικό διοικητή του δεύτερου Death Star, έναν ρόλο που του χάρισε διαχρονική αναγνωρισιμότητα.

Ωστόσο, ο ίδιος συχνά αντιμετώπιζε με χιούμορ αυτή τη σύνδεση. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά: «Έχω κάνει 20 χρόνια θεάτρου από τότε και ακόμη μου ζητούν αυτόγραφα λέγοντας: “αν κάνετε ξανά κάποια υποκριτική δουλειά, ενημερώστε μας”».

Πέρα από τον κινηματογράφο, ο Μάικλ Πένινγκτον υπήρξε για δεκαετίες βασικό μέλος της Royal Shakespeare Company, συμμετέχοντας σε σπουδαίες παραγωγές κλασικού θεάτρου όπως οι Hamlet και King Lear.

Η καριέρα του περιλάμβανε επίσης τηλεοπτικούς και κινηματογραφικούς ρόλους υψηλού κύρους, ανάμεσά τους και η συμμετοχή του στην ταινία The Iron Lady, όπου υποδύθηκε τον Βρετανό πολιτικό Michael Foot δίπλα στην Meryl Streep.

Συγκινητικό ήταν το αντίο της Miriam Margolyes, η οποία έγραψε: «Ένας παλιός φίλος από τα χρόνια του Cambridge, ένας εξαιρετικός ηθοποιός, λαμπρός και σοφός. Είμαι βαθιά λυπημένη».

Με περισσότερες από 100 συμμετοχές σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο, ο Μάικλ Πένινγκτον αφήνει πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη — όχι μόνο ως μέρος της ιστορίας του Star Wars, αλλά ως ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της βρετανικής σκηνής.

