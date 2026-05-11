Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων για την υγεία του, μετά την εμφάνισή του στην παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα.

Πολλοί παρατηρητές στάθηκαν όχι στις δηλώσεις του αλλά στην εμφάνισή του, γράφει η Daily Mail, όπου ανά καιρούς σχολιάζει την δημόσια εικόνα του Ρώσου προέδρου και τα φερόμενα προβλήματα υγείας.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας, ο 73χρονος Ρώσος ηγέτης εμφανίστηκε με πρησμένο πρόσωπο, φουσκωμένα μάγουλα και αισθητά γερασμένη όψη, πυροδοτώντας νέο κύμα εικασιών γύρω από την υγεία και την ψυχολογική του κατάσταση.

Σχόλια για την εμφάνιση του Πούτιν

Η φετινή παρέλαση χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ασυνήθιστα περιορισμένη. Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια δεν παρουσιάστηκαν βαριά θωρακισμένα οχήματα ή βαλλιστικοί πύραυλοι, γεγονός που προκάλεσε σχόλια ακόμη και μέσα στη Ρωσία. Παρότι ο Πούτιν επιχείρησε να υπερασπιστεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τον «δίκαιο» αγώνα απέναντι στις «επιθετικές δυνάμεις» της Δύσης και της Ουκρανίας, η προσοχή σύμφωνα με το βρετανικό ρεπορτάζ στράφηκε κυρίως στην εξωτερική του εμφάνιση.

Ο Ουκρανός σχολιαστής Anton Gerashchenko δημοσίευσε μια ιδιαίτερα άβολη φωτογραφία του Ρώσου προέδρου, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Το πρόσωπο ενός “νικητή” και του ηγέτη μιας “υπερδύναμης”».

Στη συνέχεια πρόσθεσε σκωπτικά: «Φαίνεται ότι οι κυρώσεις έφτασαν μέχρι και στο Botox του Πούτιν».

Παρόμοιο τόνο υιοθέτησε και η ομάδα παρακολούθησης Crimean Wind, η οποία υποστήριξε ότι η εικόνα του Ρώσου προέδρου θυμίζει ιστορικά παραδείγματα αυταρχικών ηγετών λίγο πριν από την πτώση τους.

Οι φήμες για την υγεία του Ρώσου προέδρου

«Η ιστορία δείχνει ότι πολλοί δικτάτορες γερνούσαν ορατά πριν από την πτώση του καθεστώτος τους ή τον θάνατό τους. Οι επιστήμονες συνδέουν αυτό το φαινόμενο με το χρόνιο άγχος, τον παρανοϊκό φόβο της απώλειας εξουσίας και την απομόνωση, που επιταχύνουν τη γήρανση του σώματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι φήμες για προβλήματα υγείας του Πούτιν δεν είναι καινούριες. Στα τέλη του 2025, αναλυτές και χρήστες των κοινωνικών δικτύων παρατήρησαν περίεργες κινήσεις στα χέρια του κατά τη διάρκεια συνάντησης με την 22χρονη Ekaterina Leshchinskaya, επικεφαλής του ρωσικού κινήματος «Υγιής Πατρίδα». Κατά τη χειραψία τους, το δεξί χέρι του Ρώσου προέδρου φάνηκε να έχει έντονα διογκωμένες φλέβες, προεξέχοντες τένοντες και λεπτό, ρυτιδωμένο δέρμα.

Ο επιχειρηματίας και πολιτικός αντίπαλος του Πούτιν, Leonid Nevzlin, συνέδεσε την περιορισμένη στρατιωτική παρέλαση με την παρακμή της εξουσίας του Ρώσου προέδρου. Όπως είπε, ο Πούτιν έχει δημιουργήσει «ένα κράτος στο οποίο το κύριο τελετουργικό περιστρέφεται γύρω από έναν γηράσκοντα άνδρα, συρρικνώνοντας μαζί με τις ικανότητές του».

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, τόνισε: «Το καθεστώς είναι δομημένο έτσι ώστε το ζήτημα του μέλλοντός του να έχει μετατραπεί σε ζήτημα της υγείας ενός γέρου. Δεν αφορά τις εκλογές, δεν αφορά την πολιτική πορεία, δεν αφορά τη διάσπαση των ελίτ. Αφορά ένα καρδιογράφημα, αφορά την εμφάνιση των ξεθωριασμένων χεριών. Αυτά είναι τα μόνα σημεία όπου η αλλαγή είναι ακόμα δυνατή στη χώρα. Γιατί αυτό το σώμα, όπως κάθε άλλο, έχει μια ημερομηνία λήξης».

Ο Ουκρανός αναλυτής Ivan Yakovina δήλωσε ακόμη πιο αιχμηρά: «Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι αυτή η παρέλαση θα είναι η τελευταία του».

Η παρέλαση και το μήνυμα της εικόνας

Την ίδια στιγμή, ο πρώην μεγιστάνας του πετρελαίου και διαχρονικός αντίπαλος του Κρεμλίνου Mikhail Khodorkovsky κατηγόρησε τον Πούτιν ότι χρησιμοποιεί τη σοβιετική νίκη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για προσωπική πολιτική εκμετάλλευση.

«Σε μια άδεια πλατεία, σχεδόν χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό, κάτω από έναν θόλο ηλεκτρονικού πολέμου, προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει τη νίκη κάποιου άλλου για να δικαιολογήσει τον δικό του επαίσχυντο, εγκληματικό πόλεμο», δήλωσε.

Και συνέχισε: «Αντί για μια εθνική γιορτή, έχουμε μια προσωπική “ειδική επιχείρηση” ενός βαθιά φοβισμένου, γηράσκοντος δικτάτορα. Μια γιορτή για ένα άτομο εις βάρος ολόκληρης της χώρας».

iefimerida.gr –