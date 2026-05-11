Έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο και κάθε πιθανό σενάριο είναι η Κύπρος, σε ό,τι αφορά τον χανταϊό, τόνισε σε δηλώσεις της η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του υπουργείου Υγείας Ελισάβετ Κωνσταντίνου.

Μάλιστα, όπως είπε η κ. Κωνσταντίνου, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, λειτουργοί της μονάδας επιδημιολογικής επιτήρησης του υπουργείου Υγείας, παρακολούθησαν τη διαδικασία ετοιμασίας των απαραίτητων πρωτοκόλλων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων και προχώρησαν σε καταρτισμό της στρατηγικής της Κύπρου, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη.

Το πρωτόκολλο, βάσει των συστάσεων του ECDC, είπε η κ. Κωνσταντίνου, προβλέπουν απομόνωση 42 ημερών για τις επαφές. «Υπάρχουν βεβαίως διαβαθμίσεις των περιπτώσεων σε χαμηλής και ψηλής επικινδυνότητας», είπε και πρόσθεσε ότι «ενδεχομένως κάποιες χώρες, από μόνες τους να επιλέξουν να εφαρμόσουν αυστηρότερα πρωτόκολλα στη συνέχεια».

Ο χανταϊός των Άνδεων, εξήγησε η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του υπουργείου Υγείας, μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο και σπάνια από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Εξέφρασε την ελπίδα, «η συρροή περιστατικών που έχουν εντοπιστεί στο κρουαζιερόπλοιο να μην επεκταθεί και το ζήτημα να λήξει εδώ». Τόνισε ότι εκείνο που έχει ανησυχήσει και «γι’ αυτό έχουν ληφθεί και τόσο αυστηρά μέτρα, είναι το πολύ ψηλό ποσοστό θνησιμότητας που καταγράφει ο συγκεκριμένος ιός».

Υπενθυμίζεται ότι από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που έχουν νοσήσει, τρεις έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους.

Το επίπεδο επικινδυνότητας για την Κύπρο, είπε η κ. Κωνσταντίνου, «είναι πολύ χαμηλό», λέγοντας ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά που να σχετίζονται με τον χανταϊό «αν και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για παλαιότερες δεκαετίες και όταν η επιτήρηση δεν ήταν η ίδια».

«Πρέπει όμως να πούμε ότι υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι από την επαφή των ανθρώπων με τα τρωκτικά, τα περιττώματα ή τα ούρα τους. Γι’ αυτό και οι αγρότες μας αλλά και άλλοι πολίτες, τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, πρέπει να καθαρίσουν εξοχικά, ίσως αποθήκες κλπ. Έχουμε ρικέτσια, έχουμε άλλες δυσάρεστες καταστάσεις που προέρχονται από τα τρωκτικά».