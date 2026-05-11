Μετά από δεκαετίες συζητήσεων και σχεδιασμού, ο δρόμος που συνδέει τη Δερύνεια με τη Σωτήρα παραδίνεται η ώρα 12:00 πλέον στην κυκλοφορία, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής και αστικής υποδομής που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην επαρχία Αμμοχώστου.

Πέρα από τη σημασία του ως έργο υποδομής, ο δρόμος Δερύνειας – Σωτήρας έχει ιδιαίτερη αξία για την κοινωνική και αναπτυξιακή συνοχή της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου. Οι δύο περιοχές συνδέονται διαχρονικά μέσα από κοινή οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική δραστηριότητα και η αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης ενισχύει την καθημερινή διακίνηση πολιτών, εργαζομένων και επισκεπτών.

Το έργο, συνολικού κόστους €13,3 εκατομμυρίων πλέον ΦΠΑ, δεν περιορίζεται στη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου οδικού άξονα μήκους 3,6 χιλιομέτρων. Περιλαμβάνει επίσης δευτερεύον οδικό δίκτυο περίπου 2 χιλιομέτρων, ποδηλατόδρομο, πεζοδρόμια, στάσεις λεωφορείων, υπόγεια δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας, νέους κυκλικούς κόμβους και σύγχρονο οδικό φωτισμό.

Το έργο ενσωματώνει επίσης σημαντικά στοιχεία βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας, με διαβάσεις πεζών, υπερυψωμένες συμβολές και σύγχρονο οδικό φωτισμό, ενισχύοντας τη δυνατότητα ασφαλέστερων και ποιοτικότερων μετακινήσεων για όλους τους χρήστες του δρόμου. Παράλληλα, η δημιουργία ποδηλατόδρομου και αναβαθμισμένων πεζοδρομίων συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας και της προσβασιμότητας στην περιοχή.

Πίσω όμως από το τελικό αποτέλεσμα βρίσκεται ένα ιδιαίτερα σύνθετο τεχνικό έργο, το οποίο αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις κατά την υλοποίησή του. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων, κατά τη διάρκεια των εργασιών προέκυψαν επιπρόσθετες χωματουργικές παρεμβάσεις λόγω ακαταλληλότητας του υφιστάμενου εδάφους, ανάγκες επέκτασης του συστήματος αποχέτευσης ομβρίων, καθώς και μετακινήσεις και ανακατασκευές υποδομών λυμάτων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η περιβαλλοντική διάσταση του έργου. Στο πλαίσιο της κατασκευής δημιουργήθηκαν τρεις λίμνες κατακράτησης συνολικής χωρητικότητας περίπου 40.000 κυβικών μέτρων, μαζί με ελαιοδιαχωριστές και υπερχειλιστές, με στόχο την προστασία της λεκάνης της Λίμνης Παραλιμνίου και τη σωστή διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής.

Παράλληλα, η αναβάθμιση του δρόμου αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την τοπική οικονομία της περιοχής των Κοκκινοχωρίων, μιας περιοχής με έντονη αγροτική δραστηριότητα και σημαντική παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Η βελτίωση της οδικής σύνδεσης διευκολύνει τη διακίνηση προϊόντων και ενισχύει την προσβασιμότητα μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων και των αστικών και τουριστικών κέντρων της επαρχίας Αμμοχώστου.

Παράλληλα, το έργο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης των υποδομών της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, με έμφαση στην ασφαλή διακίνηση, τη βιώσιμη κινητικότητα και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Σε μια επαρχία που συνεχίζει να ζει με τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, έργα υποδομής όπως αυτό αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενισχύουν την ανάπτυξη, την καθημερινότητα και την προοπτική των τοπικών κοινωνιών της ελεύθερης Αμμοχώστου.

Η νέα οδική σύνδεση αναμένεται να εξυπηρετήσει τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες της περιοχής, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα μεταξύ των δημοτικών διαμερισμάτων και συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.