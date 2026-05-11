Ο τελευταίος γύρος είναι πάντα ο πιο καθοριστικός στη μάχη της κάλπης. Λιγότερο από δύο βδομάδες πριν από το κάλεσμα των πολιτών για τις βουλευτικές εκλογές, τα κόμματα ετοιμάζουν τις τελευταίες κινήσεις στη σκακιέρα της προεκλογικής περιόδου.

ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ θέλουν να κινηθούν σε πιο παραδοσιακό τέμπο, αναδεικνύοντας θέσεις πολιτικής και κοινοβουλευτικές δράσεις. Το ΕΛΑΜ προτάσσει το μεταναστευτικό και θέσεις ενάντια σε ζητήματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ενώ το ΑΛΜΑ επιχειρεί να γυρίσει τη συζήτηση σε θέματα διαφθοράς, που είναι και το γήπεδο στο οποίο θέλουν να παίζουν ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγοι και VOLT δίνουν τη δική τους καθημερινή μάχη, ενώ η Άμεση Δημοκρατία κινείται στους ρυθμούς των βίντεο του Φειδία Παναγιώτου, είτε αυτά αφορούν την προσωπική του ζωή είτε ζητήματα πολιτικής.

Τα παραδοσιακά κόμματα κινούνται πλέον σε πιο πολιτικούς βηματισμούς. Ο ΔΗΣΥ ανακοινώνει καθημερινά τις θέσεις του επί ενός ζητήματος πολιτικής, το ΑΚΕΛ συνεχίζει να προτάσσει την κοινωνική του ατζέντα και το ΔΗΚΟ τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε στη Βουλή, ώστε να εξέλθει ο τόπος από την οικονομική κρίση.

Αυτό, άλλωστε, είναι το βασικό πολιτικό τους ατού σε σχέση με νεοφανείς πολιτικούς σχηματισμούς, όπως είναι το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Δύο σχηματισμοί που, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, επηρεάζουν οριζόντια το κομματικό σύστημα, με τη δυναμική τους, ωστόσο, να αποτελεί μια παράμετρο που δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ασφάλεια πριν από τις εκλογές.

Είναι, όμως, δεδομένο ότι δημιουργούν μια πολιτική ανισορροπία και στη συμπολίτευση και στην αντιπολίτευση. Ανισορροπία και αβεβαιότητα δημιουργούν, επίσης, και στο ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο της Δεξιάς, της Αριστεράς και του Κέντρου, με το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου να επιδιώκει την ανατροπή του συστήματος, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

Το δε ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη προσδιορίζεται στον χώρο του ριζοσπαστικού Κέντρου, με κύριο άξονα των τοποθετήσεών του τη διαφθορά και «χτυπώντας» σε όλο το ιδεολογικοπολιτικό φάσμα του κομματικού συστήματος. Επιτίθεται συχνά στην Αννίτα Δημητρίου και τον ΔΗΣΥ, ενώ επιδιώκει να γίνει το νέο μεγάλο κόμμα του Κέντρου, απειλώντας πλέον υπαρξιακά ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ.

Είναι, επίσης, γνωστή η αντιπαράθεση με το ΑΚΕΛ λόγω της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, αλλά και η αναφορά περί διαφθοράς που ενόχλησε έντονα τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου.

Φιλορώσος και αντι- ισραηλινός

Στην τελευταία παρέμβασή του, ο Φειδίας Παναγιώτου είχε ως σημείο αναφοράς την αγορά ακινήτων από Ισραηλινούς στην Κύπρο, επιχειρώντας ένα αντιισραηλινό αφήγημα και στοχεύοντας ξανά στο αριστερό ακροατήριο.

Πότε με φιλορωσική ρητορική και πότε με αντιισραηλινή, ο Φειδίας Παναγιώτου συνεχίζει να αλιεύει ακροατήριο από την Αριστερά, βάζοντας «φρένο» στη δυναμική που είχε αναπτύξει σε αυτές τις εκλογές το ΑΚΕΛ.

Η περίπτωση, πάντως, της Άμεσης Δημοκρατίας αποτελεί σημείο αναφοράς, αφού στο ψηφοδέλτιό της υπάρχουν άτομα εντελώς διαφορετικής ιδεολογίας και είναι αξιοπερίεργο το πώς θα κινηθούν μετεκλογικά.

Οικολόγοι: Σύνθημα αντεπίθεσης από Παπαδούρη

«Η πολιτική οφείλει να είναι καθαρή, τίμια και πράσινη», δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, κατά την τελική παγκύπρια προεκλογική εκδήλωση του Κινήματος, την Κυριακή, στο Κινηματοθέατρο Παλλάς, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και ενίσχυσης της πολιτικής οικολογίας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου.

Ο κ. Παπαδούρης είπε ότι το Κίνημα Οικολόγων είναι η «μόνη φερέγγυα επιλογή» απέναντι «στη διαφθορά, την αναξιοκρατία και τις πολιτικές που οδηγούν σε αδιέξοδο».

«Η πολιτική οφείλει και πρέπει να είναι καθαρή, τίμια και πράσινη», ανέφερε, λέγοντας ότι το Κίνημα Οικολόγων εκπροσωπεί πολίτες που «έχουν κουραστεί από τα μεγάλα λόγια και τις κούφιες εξαγγελίες». Παράλληλα, τόνισε ότι η πολιτική οικολογία δεν αποτελεί «μια επιλογή της στιγμής», αλλά μια διαχρονική συλλογική προσπάθεια που εδώ και δεκαετίες «προειδοποιεί, προτείνει και διεκδικεί».

Ο κ. Παπαδούρης αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, κάνοντας λόγο για την ενεργειακή φτώχεια, το υδατικό πρόβλημα, την ακρίβεια, την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και την κλιματική κρίση. Όπως είπε, τα ζητήματα αυτά δεν αποτελούν πλέον θεωρητικές συζητήσεις, αλλά πραγματικότητες που επηρεάζουν καθημερινά τους πολίτες, τις οποίες, όπως ανέφερε, «ζούμε με την αλόγιστη οικοδόμηση και την καταστροφική ανάπτυξη, με σκοπό να εξυπηρετηθούν επιλεκτικά τα συμφέροντα των λίγων, πάντα στις πλάτες των πολλών».

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για την κοινοβουλευτική παρουσία του Κινήματος, σημειώνοντας ότι, παρά τη μικρή κοινοβουλευτική του δύναμη, κατάφερε να έχει ουσιαστική παρέμβαση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα οποία αποτελούν τα τελικά αποτελέσματα της ανεξάρτητης εταιρείας Oxygen και θα παρουσιαστούν επίσημα την ερχόμενη Τρίτη, οι δύο βουλευτές του Κινήματος, Σταύρος Παπαδούρης και Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, κατέθεσαν κατά την τελευταία πενταετία 203 προτάσεις νόμου, 357 αυτεπάγγελτα θέματα και 282 κοινοβουλευτικά ερωτήματα.