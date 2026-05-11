Ενώπιον της Δικαιοσύνης θα βρεθούν 11 μέλη της Αστυνομίας κάποια εκ των οποίων κατηγορούμενα για σοβαρά ποινικά αδικήματα, μετά από καταγγελίες πολιτών στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.

Οι σχετικοί φάκελοι πέντε υποθέσεων διαβιβάστηκαν περί τα τέλη του 2025 στον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από επίσημη ενημέρωση του «Φ» από την Αρχή, ενώ για ορισμένους άλλους ένστολους αποφασίστηκε η πειθαρχική τους δίωξη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΙΠΑ, το 2025 δόθηκαν οδηγίες από τον Γενικό Εισαγγελέα όπως πέντε υποθέσεις που αφορούν συνολικά 11 αστυνομικούς, να καταχωρηθούν στα Δικαστήρια για σοβαρά ποινικά αδικήματα. Αυτά αφορούν κατ’ ισχυρισμόν εξευτελιστική μεταχείριση, παράνομη σύλληψη, επίθεση κ.ά. Οι υποθέσεις αυτές άρχισαν ήδη να καταχωρούνται στα Επαρχιακά Δικαστήρια των πόλεων στις οποίες συνέβησαν τα επεισόδια και να παίρνουν τον δρόμο της εκδίκασης. Χαρακτηριστικό είναι πως για αρκετές υποθέσεις που εξετάστηκαν από ποινικούς ανακριτές, υπάρχουν και βίντεο που κατέγραψαν τα επεισόδια τα οποία θεωρούνται ως βοηθητικά για τις υπό αναφορά περιπτώσεις.

Μια υπόθεση που διερευνήθηκε από ποινικούς ανακριτές και αποφασίστηκαν διώξεις, αφορά επεισόδιο που συνέβη πέρσι το Πάσχα όταν ένας άντρας συνελήφθη έξω από περίπτερο στη Λάρνακα. Ως φαίνεται και από βίντεο που ήρθε στην κατοχή ποινικών ανακριτών, πέντε ένστολοι αστυνομικοί συμπεριφέρθηκαν στο πρόσωπο αυτό με τρόπο που υποστηριζόταν ότι ενδεχομένως να συνιστούσε εξευτελισμό και πως είχαν προβεί σε παράνομη σύλληψή του, του επιτέθηκαν, ενώ σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν, θα κατηγορηθούν και για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας. Η υπόθεση αυτή βρίσκεται στο στάδιο της καταχώρησης σε Δικαστήριο.

Σε άλλη περίπτωση, ποινικοί ανακριτές διερεύνησαν καταγγελία πολίτη, ο οποίος είχε μεταβεί στον Αστυνομικό Σταθμό Γερμασόγειας. Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα του πολίτη προς τον Σταθμό, φαίνεται να υπήρξε μεταξύ τους λογομαχία και ο πολίτης μετέβη στον Σταθμό για να ζητήσει εξηγήσεις. Όπως φάνηκε από τις κάμερες του Σταθμού, πέντε ένστολοι πήγαν στην είσοδο και φέρονται να μην του επέτρεπαν να εισέλθει σ’ αυτόν. Σε κάποια στιγμή, δύο μέλη του Σώματος, φαίνεται κατ’ ισχυρισμόν, να τον τραβολογούν και να τον σέρνουν στον Σταθμό. Η καταγγελία έτυχε διερεύνησης από ανακριτές που διόρισε η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας και ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες όπως δύο αστυνομικοί κατηγορηθούν σε Δικαστήριο για το αδίκημα της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης και της πρόκλησης σωματικής βλάβης.

Εκατοντάδες τα παράπονα κατά μελών της Αστυνομίας

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του περσινού έτους, υποβλήθηκαν 355 παράπονα από πολίτες για άσκηση βίας, κακομεταχείριση, κακή συμπεριφορά ή κατάχρηση εξουσίας από μέλη της Αστυνομίας. Για 127 από αυτά αποφασίστηκε ο διορισμός ποινικών ανακριτών ώστε να τα διερευνήσουν, ενώ τα υπόλοιπα κρίθηκαν είτε ως καταχρηστικά, είτε ως ανύπαρκτα, είτε εκδικητικά ή πως δεν ενέπιπταν στις αρμοδιότητες της ΑΑΔΙΠΑ.

Κατά το 2024 είχαν υποβληθεί περί τα 400 παράπονα πολιτών εκ των οποίων λιγότερο από τα μισά έτυχαν διερεύνησης από ποινικούς ανακριτές (σ.σ. για όλους τους εμπλεκόμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας).

Για το 2026, έχουν υποβληθεί αρκετά παράπονα-καταγγελίες κατά αστυνομικών που αφορούν τους χειρισμούς τους έναντι πολιτών είτε στους δρόμους είτε σε Αστυνομικούς Σταθμούς. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, η Ιωάννα Φωτίου ή αλλιώς «Annie Alexui» είχε αποστείλει στον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, επιστολή-καταγγελία που αφορούσε επτά μέλη της Αστυνομίας. Η επιστολή αυτή διαβιβάστηκε στην ΑΑΔΙΠΑ και ήδη διορίστηκε ως ποινικός ανακριτής πρώην δικηγόρος της Δημοκρατίας για να προβεί σε διερεύνησή της.

Όπως εκτιμάται τόσο από την Αστυνομία όσο και από την Ανεξάρτητη Αρχή, τώρα με την ψήφιση της νομοθεσίας που επιτρέπει τη χρήση φορητών καμερών στη στολή των αστυνομικών, θα μειωθούν και οι άνομες ενέργειες των αστυνομικών κατά πολιτών, αλλά και οι καταχρηστικές καταγγελίες προσώπων κατά αστυνομικών, που στόχευαν στον εκφοβισμό ώστε να αποσύρουν τις τυχόν εναντίον τους ποινικές υποθέσεις.

Διώξεις και για πειθαρχικά παραπτώματα

Πέραν των ποινικών διώξεων αστυνομικών για φερόμενα ποινικά αδικήματα, από υποθέσεις που εξέτασε η Αρχή κατά το 2025, έχουν προκύψει, για έξι υποθέσεις που αφορούν οκτώ αστυνομικούς, η πιθανή διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων. Σημειώνεται ότι για τις πλείστες υποθέσεις που αποφασίζεται η ποινική δίωξη προσώπων, ανοίγεται παράλληλα και πειθαρχική διαδικασία. Σε περίπτωση καταδίκης από Δικαστήριο, τότε τεκμαίρεται και η πειθαρχική υπόθεση.

Μια περίπτωση που διερευνήθηκε και η απόφαση για τον περαιτέρω χειρισμό της εκκρεμεί, αφορούσε καταγγελία πολίτη για επεισόδιο το οποίο διαδραματίστηκε στην Πάφο. Δύο μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν μοτοσικλετιστή για έλεγχο και καταγγελία επειδή δεν έφερε το κράνος του. Ο πολίτης φέρεται να αντέδρασε και ο αστυφύλακας αποφάσισε να τον συλλάβει και, μάλιστα, να του φορέσει και χειροπέδες. Ο πολίτης διαμαρτυρήθηκε και όπως ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του, ζήτησε από τους αστυνομικούς να μεταβεί μαζί τους στον Αστυνομικό Σταθμό για να διερευνηθεί η υπόθεση. Αντί αυτού, ένας ένστολος αβίαστα και χωρίς ιδιαίτερη πρόκληση, φέρεται να ανέσυρε το υπηρεσιακό του πιστόλι με το οποίο σημάδευε τον μοτοσικλετιστή. Για το περιστατικό αυτό υπάρχει και βίντεο στο οποίο καταγράφηκε η όλη σκηνή και το οποίο διαβιβάστηκε με όλα τα στοιχεία στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και αναμένονται οδηγίες.

Υποστελεχωμένη παραμένει η Αρχή

Στο μεταξύ, το πάγιο αίτημα της Αρχής για ενίσχυση με προσωπικό δεν προχωρεί ούτε και το νομοσχέδιο που να της επιτρέπει να εργοδοτεί μόνιμους ποινικούς ανακριτές, ώστε από τη μια να υπάρχει ευχέρεια άμεσου διορισμού και από την άλλη να μην υπάρχει σπατάλη δημοσίου χρήματος. Αυτή τη στιγμή η αντιμισθία των ποινικών ανακριτών που διορίζονται από την Αρχή από κατάλογο μετά από έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα, τους καταβάλλεται στη βάση των ωρών εργασίας τους. Για να αποφευχθούν τυχόν καταχρήσεις για υπερβολικές ώρες εργασίας, υποβλήθηκε η εισήγηση να προσληφθούν 10 μόνιμοι ποινικοί ανακριτές που θα διερευνούν τις καταγγελίες που κρίνεται εκ πρώτοις όψεως βάσιμες. Όπως πληροφορείται ο «Φ», υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει οι ανακριτές να μεταβούν στην Πάφο για έρευνες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ελεγχθεί αν οι ώρες που δηλώνονται είναι ορθές, ενώ χρεώνονται και οι ώρες για μετάβαση και επιστροφή. Με τους μόνιμους ποινικούς ανακριτές αυτό θα εκλείψει.