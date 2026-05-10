Για 15η συνεχόμενη χρονιά, η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετείχε στην επιχείρηση PANGEA η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 10/3/2026-23/3/2026. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη συμμετοχή 90 Χωρών Μελών της INTERPOL, με σκοπό τον εντοπισμό και κατάσχεση ψευδεπίγραφων φαρμακευτικών προϊόντων που διακινούνται μέσω διαδικτύου.

Εκ μέρους της Αστυνομίας, συμμετείχε ο Κλάδος Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων, της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο οποίος είχε και την ευθύνη του συντονισμού και διεξαγωγή της όλης επιχείρησης, καθώς και η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών.

Η επιχείρηση διοργανώνεται από την INTERPOL, σε συνεργασία με τη EUROPOL, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (WCO), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και άλλους Φορείς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα, 158 έρευνες και κατασχέθηκαν μη εγκεκριμένα και παραποιημένα φαρμακευτικά προϊόντα, υπολογιζόμενης συνολικής αξίας πέραν των 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων Αμερικής. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν και διαγράφηκαν 5700 παράνομες ιστοσελίδες, σύνδεσμοι και κανάλια, συνελήφθησαν 269 ύποπτοι και εξαρθρώθηκαν 66 εγκληματικές οργανώσεις.

Η επιχείρηση στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκε από την Αστυνομία, με τη συμμετοχή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Τελωνείων, Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Υγειονομικών Υπηρεσιών, Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, της Αρμόδιας Αρχής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου & Βιομηχανίας και του Κρατικού Χημείου.

Έγιναν 12 κοινές συντονισμένες επιχειρήσεις σε διάφορα υποστατικά, καθώς και έλεγχοι σε διάφορα σημεία εισόδου στην ΚΔ. Κατασχέθηκαν πέραν των 3400 προϊόντων τα οποία εμπίπτουν σε διάφορες απαγορεύσεις και περιορισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της Εθνικής μας Νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων, φαρμακευτικά σκευάσματα, ναρκωτικές ουσίες, συμπληρώματα διατροφής και καπνικά προϊόντα.