Καλά τα κοινωνικά πακέτα, οι στρατηγικές και τα ευρωπαϊκά έγγραφα, αλλά στο τέλος του μήνα οι λογαριασμοί δεν πληρώνονται με συστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέο πλαίσιο κατά της φτώχειας, με στόχο την εξάλειψή της ως το 2050, χωρίς όμως να συνοδεύει τις προτροπές προς τα κράτη μέλη με ζεστό χρήμα.

Την ίδια ώρα, 92,7 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ στην Κύπρο το ποσοστό φτάνει το 17,1%, δηλαδή 167 χιλιάδες άνθρωποι. Η Κομισιόν ζητά συντονιστές, φόρουμ, βραβεία και δείκτες. Οι πολίτες, όμως, ζητούν ενοίκιο, ρεύμα, τρόφιμα και αξιοπρεπή εισοδήματα. Και αυτά δεν έρχονται με ευχές από τις Βρυξέλλες. ΠΡΟΚΕ