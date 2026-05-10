Κάνουν θέμα για παράνομο εμπόριο κρεάτων από τις ελεύθερες περιοχές οι κρεοπώλες στα κατεχόμενα, αλλά στο βάθος του θέματος φαίνεται να υπάρχει κάτι πολύ πιο απλό: δεν τους φτάνει το κρέας. Στην έκτακτη συνέλευση της «ένωσης κρεοπωλών» με το «επιμελητήριο μικρομεσαίων επιχειρήσεων», όπως έγραψε η Κίπρις, διαπιστώθηκε ότι η «εγχώρια» παραγωγή καλύπτει μόλις το ένα τρίτο των αναγκών. Τα υπόλοιπα, όπως ειπώθηκε, έρχονται σε μεγάλο βαθμό από τον «νότο» εννοώντας της ελεύθερες περιοχές.

Ο πρόεδρος της «ένωσης», Ρασίτ Σένκαγια, ανέφερε ότι το 2025 σφαγιάστηκαν 137.000 μικρά και 18.500 μεγάλα ζώα, αποδίδοντας περίπου 7,7 εκατ. κιλά κρέατος. Όχι αρκετά, όμως, για να συγκρατηθούν οι τιμές ή να περιοριστεί η εξάρτηση από τις ελεύθερες περιοχές. Κάπως έτσι, το «λαθρεμπόριο» που καταγγέλλεται γίνεται και καθρέφτης της ίδιας της αγοράς στα κατεχόμενα, χωρίς επαρκή παραγωγή, ψάχνουν λύση αλλού, έστω κι αν μετά διαμαρτύρονται γι’ αυτήν. Το διαβάσαμε και αυτό. ΠΡΟΚΕ