Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της άγριας συμπλοκής που σημειώθηκε σε τα μεσάνυχτα σε μπυραρία στην περιοχή του Ύψωνα, μεταξύ Ελληνοκυπρίων και ομάδας Ινδών.

Οι πέντε ύποπτοι οδηγήθηκαν το πρωί της Κυριακής ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους. Το Δικαστήριο να εγκρίνει το αίτημα της Αστυνομίας και διέταξε την κράτησή τους για έξι ημέρες.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας προκύπτει ότι οι δύο Ελληνοκύπριοι, ενώ βρίσκονταν εντός της μπυραρίας, λογομάχησαν με Ινδούς θαμώνες του υποστατικού, μεταξύ των οποίων και δύο από τους τρεις Ινδούς υπόπτους.

Κατά την πρώτη συμπλοκή, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ανέσυραν μαχαίρια, ενώ προκλήθηκαν και ζημιές στο υποστατικό, σπάζοντας μπουκάλια.

Σύμφωνα με τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι μετά το πρώτο επεισόδιο, κάποιοι από τους εμπλεκόμενους φέρονται να κάλεσαν ενισχύσεις.

Λίγα λεπτά αργότερα, στη μπυραρία αφίχθηκαν ακόμη 10 με 15 πρόσωπα ινδικής καταγωγής, τα οποία κρατούσαν ξύλα και μαχαίρια και ενεπλάκησαν στη συμπλοκή.

Η Αστυνομία αναζητεί ακόμη 15 πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ αναμένεται να ληφθούν άλλες 31 καταθέσεις.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν πέντε πρόσωπα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι τέσσερις, αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών, έλαβαν εξιτήριο, ενώ ο πέμπτος τραυματίας, ηλικίας 29 ετών, κρατήθηκε για νοσηλεία και περαιτέρω παρακολούθηση.