Τη δημόσια απάντηση του Αβέρωφ Νεοφύτου προκάλεσε η αναφορά του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου στο debate των αρχηγών την περασμένη Παρασκευή, σχετικά με τον διορισμό του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στη θέση του Γενικού Ελεγκτή.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι, την περίοδο κατά την οποία το ΔΗΚΟ βρισκόταν σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Αναστασιάδη, «τον κ. Μιχαηλίδη τον διόρισε ο Αβέρωφ Νεοφύτου Γενικό Ελεγκτή».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «το έχουν παραδεχθεί ότι ο κ. Νεοφύτου είναι αυτός που τον πρότεινε».

— Averof Neofytou (@AverofCY) May 10, 2026

Απαντώντας στην ανάρτηση του κ. Παπαδόπουλου, ο Αβέρωφ Νεοφύτου διερωτήθηκε: «Νικόλα, τώρα που είσαι στην κυβέρνηση, εσύ διορίζεις τους ανεξάρτητους αξιωματούχους;».

Ο κ. Νεοφύτου πρόσθεσε ότι, ανεξάρτητα από το «ποιος διόρισε τον Οδυσσέα», ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ είχε, όπως ανέφερε, «τέτοια τυφλή εμπιστοσύνη» στον τότε Γενικό Ελεγκτή, ώστε «άφησε τη χώρα το 2021 χωρίς προϋπολογισμό, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού».

Όπως σημείωσε, ο κ. Παπαδόπουλος επικαλείτο ως άλλοθι ότι η τότε, «κατ’ εσέ διεφθαρμένη», κυβέρνηση του ΔΗΣΥ δεν παρέδιδε τους φακέλους των διαβατηρίων στον Γενικό Ελεγκτή.