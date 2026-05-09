Προς πώληση βρίσκεται το θρυλικό γιοτ Christina O, το οποίο είχε συνδεθεί με τον Αριστοτέλη Ωνάση και θεωρείται ένα από τα διασημότερα σκάφη της Μεσογείου.

Μέχρι τις αρχές του περασμένου Μαρτίου, όποιος ενδιαφερόταν να αποκτήσει τη μυθική «Christina», όπως ήταν παλαιότερα γνωστή και σήμερα φέρει την ονομασία Christina O, θα έπρεπε να καταβάλει 90 εκατ. ευρώ.

Αυτό το ποσό ζητούσαν οι κληρονόμοι του τελευταίου ιδιοκτήτη της Ίβορ Φιτζπάτρικ, ενός πάμπλουτου Ιρλανδού δικηγόρου.

Με τον Τσόρτσιλ, ο οποίος έκανε διακοπές στο «Χριστίνα» από το 1956 και για όλα τα μετέπειτα καλοκαίρια

Ο Φιτζπάτρικ πέθανε τον Μάρτιο του 2024 και λίγους μήνες μετά η μυθική θαλαμηγός, στο κατάστρωμα της οποίας περπάτησαν εξέχουσες προσωπικότητες, βγήκε προς πώληση. Μόνο που το ποσό των 90.000.000 ευρώ για ένα σκάφος που μετράει πλέον 83 χρόνια ζωής ήχησε μάλλον υπερβολικό στους επίδοξους αγοραστές, οι οποίοι έκαναν πίσω. Στις αρχές του φετινού Απρίλη η ιστοσελίδα Morley Yachts που είχε αναλάβει την πώληση της «Christina O» ανακοίνωσε ότι το σκάφος πωλείται πλέον με τίμημα 52.000.000 ευρώ. Έριξε δηλαδή την τιμή κατά 38.000.000 ευρώ, προκειμένου να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των αγοραστών με μια γενναία έκπτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι κληρονόμοι του Ίβορ Φιτζπάτρικ θέλουν να πουληθεί η μυθική θαλαμηγός που έχει εμφανιστεί σε ταινίες όπως το «Maria» με την Αντζελίνα Τζολί, όπου είχε δέσει στο Κατάκολο. Μετά τον θάνατό του δεν ενδιαφέρονται πλέον να κρατήσουν το πλωτό παλάτι που ανήκε στον Μυθικό Σμυρνιό.

Ένα παλάτι που ανακαινίστηκε για τελευταία φορά πριν από έξι χρόνια, χωρίς όμως να πειραχτούν τα έπιπλα και τα αντικείμενα που είχε επιλέξει ο Ωνάσης για το εσωτερικό του.

Στα σαλόνια, τα decks και τις καμπίνες του γράφτηκαν κεφάλαια και στιγμές που σημάδεψαν την ζωή του Ελληνα μεγιστάνα, όπως η γέννηση του παθιασμένου δεσμού του με τη Μαρία Κάλλας.

Οπως είναι σήμερα η εμβληματική θαλαμηγός / 123RF

Όταν τους «έπιασε» η Τίνα

Ήταν ένας δεσμός, που άνθισε στην πολυσυζητημένη κρουαζιέρα με την «Christina» το καλοκαίρι του 1959, στην οποία εκτός από το ζεύγος Τσόρτσιλ, είχε προσκληθεί η Μαρία Κάλλας με τον Ιταλό σύζυγό της Τζιοβάνι Μπατίστα Μενεγκίνι.

Η σοπράνο βρισκόταν ήδη σε μια «σιωπηλή» διάσταση με τον Ιταλό επιχειρηματία και η έλξη με τον εκρηκτικό Ωνάση ήταν σχεδόν ακαριαία. Λόγω της παρουσίας του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού τον οποίο σεβόταν πολύ, ο Αρίστος κράτησε για αρκετές μέρες τα προσχήματα. Ένα βράδυ όμως, η σύζυγός του Τίνα Λιβανού που δεν είχε ύπνο, ανέβηκε στο σαλόνι της θαλαμηγού και τα πνιχτά βογγητά που άκουσε την οδήγησαν στο σαλόνι.

Εκεί, σύμφωνα με το βιβλίο «Ελληνική Φλόγα» του Νίκου Γκατζογιάννη, έπιασε στα «πράσα» τον Ωνάση και την Κάλας να κάνουν έρωτα. Λίγες εβδομάδες μετά όταν η «Christina» έδεσε στη Βενετία, οι φήμες για τη σχέση Ωνάση-Κάλας είχαν φουντώσει για τα καλά.

Με τη Μαρία Κάλλας. Η σχέση τους ήταν θυελλώδης ενισχύοντας τον θρύλο και των δύο

Όταν οι δημοσιογράφοι εντόπισαν τον επιχειρηματία στο ξενοδοχείο Danielli της Βενετίας, όρμησαν πάνω του και άρχισαν να ρωτάνε διάφορα για την διάσημη Ελληνίδα σοπράνο. Χαμογελαστός και με ένα πούρο στο χέρι, ο Αρίστος τους απάντησε: «Παιδιά ηρεμήστε! Είμαι ναυτικός και αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στους ναυτικούς!».

Η Γκάρμπο και η μυθική δεξίωση

Μια από τις πρώτες διάσημες καλεσμένες στην «Christina» ήταν η Γκρέτα Γκάρμπο, η οποία κάποια στιγμή κάθισε σε ένα από τα σκαμπό του μπαρ της θαλαμηγού. Η ιδιαιτερότητα τους έγκειτο στο δέρμα με το οποίο είχαν επενδυθεί, το οποίο ήταν από όσχεο αρσενικής φάλαινας.

Κάτι που έδινε σχεδόν πάντα την ευκαιρία στον Ωνάση να αστειευτεί με κάποιον προσκεκλημένο ή προσκεκλημένη που επέλεγε να καθίσει σε ένα από αυτά τα σκαμπό. Όταν πλησίασε την Γκάρμπο χαμογελαστός, δεν περίμενε και πολύ πριν της απευθύνει την στάνταρ ερώτηση. «Κυρία μου» της είπε «ξέρετε ότι κάθεστε πάνω στο μεγαλύτερο πέος του κόσμου;» αφήνοντάς την άφωνη αρχικά. Μετά τις εξηγήσεις του τα γέλια της ηθοποιού και των υπόλοιπων παριστάμενων ακούστηκαν σε όλο το πλοίο.

Με την πρώτη του σύζυγο Τίνα Λιβανού και τα δυο τους παιδιά, Αλέξανδρο και Χριστίνα

Ένα πλοίο στο οποίο δόθηκε και η γαμήλια δεξίωση των γάμων του πρίγκιπα Ρενιέ του Μονακό με τη σταρ του Χόλιγουντ Γκρέις Κέλι.

Ήταν ένα βράδυ όπου η φωταγωγημένη θαλαμηγός υποδέχτηκε γαλαζοαίματους και δισεκατομμυριούχους, την περίοδο που ο Ωνάσης διατηρούσε πολύ στενές σχέσεις με τον Ρενιέ. Σχέσεις που διαταράχτηκαν αργότερα, αφού ο Σμυρνιός ήθελε με συνεχείς επενδύσεις σχεδόν να εξαγοράσει το μικροσκοπικό πριγκιπάτο.

Το νερό και το τραγούδι

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνδρας ή γυναίκα πάνω στη γη που δεν θα μπορούσε να παρασυρθεί από τον καθαρό ναρκισσισμό που επιδεικνύεται χωρίς ντροπή πάνω σε αυτό το σκάφος», είχε επισημάνει με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο Ρίτσαρντ Μπάρτον στον Ωνάση. «Έχω διαπιστώσει ότι αυτό ισχύει», είχε απαντήσει ο Έλληνας Κροίσος, χωρίς να παρεξηγηθεί από την παρατήρηση του διάσημου ηθοποιού, τον οποίο φιλοξενούσε μαζί με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ στην «Christina» (στην κεντρική φωτο του κειμένου).

Όταν αγόρασε το νησί Σκορπιός απέναντι από τη Λευκάδα, προκειμένου να χτίσει τον ιδιωτικό του παράδεισο η μυθική θαλαμηγός ήταν μόνιμα δεμένη στο λιμάνι του. Στο κατάστρωμα της δόθηκε ένας μυθικός καυγάς λίγης ώρας αφού ο Ωνάσης συναντήθηκε με τον δήμαρχο του νησιού και του ζήτησε νερό για τον Σκορπιό. «Θα σου δώσω αλλά εσύ τι θα κάνεις για το νησί;» ρώτησε τον Αρίστο, ο οποίος του είπε ότι την επόμενη μέρα η Κάλας θα τραγουδήσει στην κεντρική πλατεία της Λευκάδας.

Τον Οκτώβριο του 1968 ο Ωνάσης παντρεύτηκε την Τζάκι, χήρα του JFK

Όπως ήταν αναμενόμενο όταν το είπε στην πιο διάσημη σοπράνο του κόσμου, αυτή αντέδρασε άμεσα απορρίπτοντας την ιδέα του.

«Αρίστο, εγώ για να τραγουδήσω στη Σκάλα του Μιλάνου κάνω τρεις μήνες πρόβα κι εσύ θέλεις να εμφανιστώ σε μια πλατεία νησιού. Ξέχασέ το!» ήταν τα λόγια της. Ο Ωνάσης την κοίταξε με αυτό το διαπεραστικό βλέμμα και της απάντησε με οχτώ λέξεις: «Θα’ ρθεις και θα πεις και ένα τραγούδι». Την επόμενη μέρα βγήκαν με ένα ταχύπλοο στο νησί και, επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο που θα τους πήγαινε στην κεντρική πλατεία. Εκεί όπου είχε συρρεύσει όλο το νησί για να ακούσει την θεία φωνή της Μαρίας, η οποία κατά τη διάρκεια της διαδρομής καθόταν μουτρωμένη δίπλα στον άνδρα που σημάδεψε την ζωή της.

«Θα τραγουδήσεις. Ακούς τι σου λέω;» της είπε και λίγη ώρα αργότερα η Κάλας υποτάχτηκε άλλη μια φορά στη μοίρα της και στον παθιασμένο έρωτα για τον Σμυρνιό της, μαγεύοντας τους απλούς νησιώτες που την άκουγαν.

Τα μούτρα των παιδιών στον γάμο του αιώνα

Φημολογείτο ότι η Γκρέτα Γκάρμπο ήταν υπεύθυνη για το όνομα τόσο της κόρης του Ωνάση όσο και της θαλαμηγού, καθώς ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχε μαγευτεί από την ερμηνεία της στην ταινία «βασίλισσα Χριστίνα».

Στις 20 Οκτωβρίου του 1968 τα δύο παιδιά του μεγιστάνα είναι μες τα νεύρα αλλά δίνουν το «παρών» στον «γάμο του αιώνα» όπως αποκαλέστηκε. Είναι αυτός ανάμεσα στον πατέρα τους και την πιο διάσημη χήρα του κόσμου, Τζάκι Κένεντι η οποία πέντε χρόνια μετά την δολοφονία του JFK γυρίζει σελίδα στην ζωή της. Βρέχει σχεδόν συνέχεια εκείνη την μέρα, αλλά το απόγευμα δεκάδες βάρκες με δημοσιογράφους είναι μια ανάσα από τον ιδιωτικό παράδεισο του Ωνάση. Ο γάμος γίνεται στο εκκλησάκι του νησιού και η γαμήλια δεξίωση με εβδομήντα πέντε καλεσμένους στην «Christina».

Ο Αλέξανδρος Ωνάσης καπνίζει συνέχεια και δεν μιλάει πολύ, όπως και η αδερφή του Χριστίνα (στην κεντρική φωτο του κειμένου), αφού τα δύο παιδιά δεν ήθελαν τη «χήρα» όπως την αποκαλούσαν, για σύζυγο του πατέρα τους.

Όταν μάλιστα κάποια στιγμή χάθηκε το εκπληκτικό διαμαντένιο δαχτυλίδι που είχε χαρίσει ο γαμπρός στη νύφη, σήμανε συναγερμός αλλά τελικά βρέθηκε κάτω από έναν καναπέ.

Η κορβέτα που έγινε μύθος

Το 1954 ο Ωνάσης αγόρασε ένα καναδικό πολεμικό σκάφος του 1943, μια κορβέτα συγκεκριμένα, την οποία μετέτρεψε στην πιο πολυτελή θαλαμηγό του κόσμου.

Οι καμπίνες με τα χρυσά πόμολα, τα έργα τέχνης, η πισίνα που έκλεινε για να μετατραπεί σε πίστα χορού και εξαιρετικής αισθητικής έπιπλα τιμήθηκαν δεόντως από τους διάσημους καλεσμένους του Ελληνα εφοπλιστή.

O Ωνάσης μέσα στη «Crhistina». Φωτογραφια: Carlo Bavagnoli / Mondadori Portfolio

Ο αδικοχαμένος Τζον Κέννεντι ήταν νεαρός γερουσιαστής όταν έδωσε το παρόν με την Τζάκι σε μια κρουαζιέρα. Ήταν αυτή στην οποία ο Ουίνστον Τσόρτσιλ τον πέρασε για σερβιτόρο σε μια από αυτές τις στιγμές που έγραψαν την ιστορία της «Christina». Σε μια άλλη ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους ήταν και ο πολύς Φρανκ Σινάτρα ο οποίος κουβάλαγε παντού το συλλεκτικό-η εταιρία το έφτιαχνε μόνο γι’ αυτόν-Jack Daniel’s που έπινε. Ο τραγουδιστής όμως μαγεύτηκε τόσο από τα κοκτέιλ που ετοίμαζαν στο μπαρ Aris οι μπάρμεν, ώστε τα απολάμβανε κάθε μέρα. Η ατάκα του μάλιστα σε έναν καλεσμένο αφού ήπιαν αρκετά ήταν αρκούντως χαρακτηριστική: «Μέχρι και ο πάγος εδώ, λιώνει πιο αργά για τους εκατομμυριούχους».

