Τα 70 χρόνια από τη θυσία του ήρωα Μιχαλάκη Καραολή τίμησε φέτος το English School, με συγκινητική τελετή μνήμης στην παρουσία μελών της σχολικής κοινότητας, της οικογένειας Καραολή, αποφοίτων και πρώην συμμαθητών του από το ESL 1953.

Η τελετή περιλάμβανε τρισάγιο, ομιλίες από τον διευθυντή του σχολείου και τον Αλέξιο Σάββα Καραολή, μαθητή της έκτης τάξης και δισέγγονο του Μιχαλάκη Καραολή, καθώς και κατάθεση στεφάνων και μουσικές εκτελέσεις από μαθητές.

Στο πλαίσιο της επετείου, φυτεύτηκε δέντρο και αποκαλύφθηκε αναμνηστική πλάκα από τον Νικόλα Μαρούδια, και τον Αλέξιο Σάββα Καραολή, ως διαρκές σύμβολο μνήμης και παρακαταθήκης.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, πρώην συμμαθητές του Μιχαλάκη Καραολή, ανάμεσά τους οι Ανδρέας Χατζήπαπας, Ανδρέας Ζαχαρία και Άρης Συμεωνίδης, καθώς και ο Παντελής Αναγιωτός, απόφοιτος του ESL 1958.

Η τελετή αποτέλεσε στιγμή περισυλλογής, μνήμης και σεβασμού για ένα ιστορικό μέλος της κοινότητας του English School.