Πολύ κοντά στην αποκάλυψη της ταυτότητας του αιχμαλώτου του 1974, ο οποίος απαθανατίστηκε σε μια συγκλονιστική φωτογραφία να στέκει περήφανος ανάμεσα στους βασανιστές του με δεμένα μάτια και χέρια, φαίνεται πως έχει οδηγηθεί ο ερευνητής Οδυσσέας Χρίστου. Το νέο ντοκουμέντο αποκαλύφθηκε από τον ίδιο, προκαλώντας τεράστια ευαισθητοποίηση στους πολίτες, ενώ ο κ. Χρίστου αναφέρει στο philenews πως, βάσει έρευνας και μαρτυριών, έχει πεισθεί ότι πρόκειται για τον αγνοούμενο Μάκη Σεργίδη. Μάλιστα με το συμπέρασμα αυτό, φαίνεται να συμφωνεί και η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ).

Η ανάλυση και οι μαρτυρίες συνηγορούν ότι είναι ο Μάκης Σεργίδης, υπογράμμισε ο ερευνητής, ο οποίος εικάζεται ότι αιχμαλωτίστηκε από τον τουρκικό στρατό στην περιοχή Αγίου Δημητρίου, όταν έφυγε παρά την προειδοποίηση του διοικητή του, για να ταΐσει άλογα, σε μια περιοχή όπου κρινόταν επικίνδυνη.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε μέσα από δεδομένα της δικής του πολυετούς έρευνας καθώς και από τις αυθόρμητες μαρτυρίες αμέσως μετά την ανάρτηση της φωτογραφίας.

Ανάμεσα σε αυτές τις μαρτυρίες, είπε, συγκαταλέγεται μια μη διαδεδομένη πληροφορία, ότι ο Μάκης Σεργίδης δούλεψε στο Μπελαπάις ως διευθυντής σε εκτροφείο με κοτόπουλα. «Από το εκτροφείο έχω στη διάθεσή μου και φωτογραφία από έναν ειρηνευτή που τραβήχτηκε γύρω στις 24 Ιουλίου και στην οποία φαίνεται ένα τρακτέρ. Την εποχή εκείνη αυτό το πολύτιμο εργαλείο αξιοποιείτο για να σκάβονται ρήγματα και να θάβονται νεκροί», είπε.

Στην έρευνά του κ. Χρίστου συνδράμουν και φωτογραφίες που του παραχώρησε η οικογένεια του Μάκη Σεργίδη. Από αυτές προκύπτουν και άλλα δεδομένα, τα οποία συμφωνούν με επιβεβαιωμένα ντοκουμέντα για στάβλο αλόγων, η οποία έπεσε στα χέρια του κατακτητή.

«Η μάντρα στη φωτογραφία των Τούρκων και σε εκείνη των συγγενών του Σεργίδη, φαίνεται να είναι κατασκευασμένη από τα ίδια υλικά. Το επιβεβαιώνουν και οι συγγενείς, ενώ μοιάζει να φαίνεται και το ίδιο άλογο. Πιστεύω ότι είναι αυτό», υπογράμμισε.

Σε επόμενο στάδιο, είπε ο κ. Χρίστου, θα ασχοληθεί με άλλο αιχμάλωτο που συνδέεται με εκείνον της επίμαχης φωτογραφίας. «Είναι ο αιχμάλωτος με το εμπριμέ πουκάμισο -έτσι τον αποκαλώ- τον οποίο τον εντοπίζω και σε φωτογραφίες απελευθέρωσης. Θα τον αναζητήσω για να συνδεθούν τα γεγονότα και να ταυτοποιηθεί ο τόπος και τα πρόσωπα». Πρόκειται για το θέμα και τη φωτογραφία την οποία δημοσίευσε την Παρασκευή 8/5/2026 το philenews.

Ακολουθεί, επίσης, έρευνα για τη μαύρη Μερσεντές, η οποία καταγράφεται στην επίμαχη φωτογραφία και η οποία συνδέεται με μαρτυρίες και για άλλους αιχμαλώτους και αγνοούμενους. Επίσης, ο κ. Χρίστου θα ασχοληθεί με τους Τούρκους που φαίνονται στη φωτογραφία. «Εμφανίζεται ένας αξιωματικός, στρατιώτες και ένας με πολιτικά, καθώς και ένας γνωστός δημοσιογράφος», είπε.

Η δημοσίευση της φωτογραφίας, επισημαίνει ο κ. Χρίστος, έγινε αντικείμενο συζήτησης και στα κατεχόμενα.

Απώτερος στόχος όλων τον ενεργειών του ερευνητή, είναι να ασκήσει πίεση ώστε να βγουν στο φως όλα τα ντοκουμέντα που έχουν στην κατοχή τους οι Τούρκοι για να μπορέσουν, έτσι, να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι.

Σε συμφωνία και με την Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους

Σε σχέση με την καταγραφή της φωτογραφίας ως ντοκουμέντο που συνδέεται με συγκεκριμένο πρόσωπο, ο Οδυσσέας Χρίστου, επεσήμανε πως δεν υπάρχει ενδεδειγμένη διαδικασία.

«Έστειλα αναφορά και μίλησα με τη ΔΕΑ. Φαίνεται να συμφωνούν ότι πρόκειται για τον Μάκη Σεργίδη, όμως, για αυτούς σημασία έχει να βρεθούν τα οστά», υπογράμμισε.

Εξάλλου, είπε ο κ. Χρίστου, διατηρούνται επιφυλάξεις σε σχέση με φωτογραφίες αγνοουμένων, αφενός διότι στο παρελθόν κάποιοι επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν τον πόνο των συγγενών για να βγάλουν κέρδος και αφετέρου καθότι έγιναν λάθη με αναγνωρίσεις επειδή έγιναν επιπόλαια.