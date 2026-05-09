Το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλει το αντιτορπιλικό HMS Dragon στη Μέση Ανατολή, με στόχο την ενίσχυση οποιασδήποτε διεθνούς αποστολής για την προστασία της ναυτιλίας στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, το πολεμικό πλοίο θα αναπτυχθεί στην περιοχή προκειμένου να τεθεί σε επιφυλακή, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους διεθνώς.

«Η προεγκατάσταση του HMS Dragon αποτελεί μέρος ενός συνετού σχεδιασμού που θα διασφαλίσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο, ως μέρος ενός πολυεθνικού συνασπισμού με επικεφαλής από κοινού το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, να ασφαλίσει το στενό, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου στο AFP.

Το υπουργείο Άμυνας προσθέτει στην ανακοίνωσή του ότι οποιοδήποτε σχέδιο θα είναι αυστηρά αμυντικό και θα στοχεύει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης για την εμπορική ναυτιλία.

Τον Μάρτιο, το αντιτορπιλικό αναπτύχθηκε για την προστασία των βρετανικών αεροπορικών βάσεων στην Κύπρο μετά την επίθεση με drone στην βάση στο Ακρωτήρι.

Το Υπουργείο Άμυνας στη δήλωσή του πρόσθεσε ότι μετά την αναχώρηση του αντιτορπιλικού η Κύπρος θα παρέμενε «καλά προστατευμένη», καθώς οι αμυντικές δυνατότητες του Ηνωμένου Βασιλείου στο νησί είχαν ενισχυθεί από τον Ιανουάριο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία ηγούνται των διεθνών προσπαθειών για τον συντονισμό ενός στρατιωτικού σχεδίου για τη συνοδεία της ναυτιλίας μέσω του Πορθμού όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

