Καθορίζει τις διαδικασίες και ετοιμάζει τα έγγραφα το Τμήμα Φορολογίας για την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου και περιλαμβάνεται στις δράσεις που ανέλαβε το αρμόδιο Τμήμα για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

Οι αρμόδιες αρχές είχαν ενώπιόν τους πολλές καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες ιδιοκτήτες ακινήτων που ‘εχουν πολλά έσοδα από ενοίκια δεν τα καταγράφουν στις φορολογικές τους δηλώσεις. Βάσει της νέας νομοθεσίας, από την 1η Ιουλίου η καταβολή ενοικίου για ακίνητα στη Δημοκρατία πρέπει να διενεργείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή μέσω πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, είτε μέσω άλλου αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού μέσου.

Σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, δεν θα επιτρέπεται η πληρωμή με επιταγή ή μετρητά. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων οφείλουν να μην αποδέχονται την είσπραξη των ενοικίων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Κερδίζουν όλοι

Με την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών θα βγουν κερδισμένοι τόσο το κράτος όσο και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, καθώς και οι ενοικιαστές. Το κράτος θα κερδίσει, καθώς θα εισπράξει περισσότερους φόρους.

Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές θα κερδίσουν, καθώς θα λαμβάνουν μεγαλύτερες φορολογικές εκπτώσεις από τον φόρο εισοδήματος. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των ενοικιαστών, θα λαμβάνουν έκπτωση €2.000 από τον φόρο εισοδήματος για ενοίκια και για τους τόκους στεγαστικού εξυπηρετούμενου δανείου κύριας κατοικίας, όταν τα ετήσια εισοδήματα ξεπερνούν τις €22 χιλ.

Παράλληλα, επωφελούνται και από την αναπροσαρμογή των φορολογικών κλιμάκων. Αναλυτικότερα, για εισοδήματα από €22.001 μέχρι €32.000 ο φόρος θα είναι στο 20%, για εισοδήματα από €32.001 μέχρι €42.000 ο φόρος θα είναι στο 25%, για εισοδήματα από €42.001 μέχρι €72.000 ο φόρος θα είναι στο 30%, ενώ τα εισοδήματα πέραν των €72.001 θα έχουν φόρο 35%.

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το φορολογικό έτος 2026 και θα περιλαμβάνονται στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν την επόμενη χρονιά. Πάντως, όσοι παραβιάζουν τη νομοθεσία θα βρίσκονται αντιμέτωποι με κυρώσεις.

Να σημειωθεί πως, πριν από την εφαρμογή της νομοθεσίας, θα κυκλοφορήσει και ενημερωτικό σημείωμα από το Τμήμα Φορολογίας, με διευκρινίσεις για το νέο μέτρο, καθώς και για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων και των ενοικιαστών.

Μέσω του Tax For All οι υπεύθυνες δηλώσεις

Στο μεταξύ, χθες το Τμήμα Φορολογίας, με ανακοίνωσή του, προχώρησε σε ενημέρωση για τη διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για τη μη υπαγωγή μίσθωσης ή/και ενοικίασης ακινήτων σε ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, με βάση τη Γνωστοποίηση του Εφόρου Φορολογίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 3 Απριλίου 2026, η υπεύθυνη δήλωση για μη υπαγωγή μίσθωσης ή/και ενοικίασης ακίνητης ιδιοκτησίας σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, Έντυπο Τ.Φ.1220 2026, υποβάλλεται πλέον αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής Πύλης Φορολογουμένων Tax For All.

Η αίτηση/δήλωση πρέπει να υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της μίσθωσης. Ο Έφορος Φορολογίας έχει δικαίωμα να εγκρίνει άλλη ημερομηνία, μεταγενέστερη των 30 ημερών, για την υποβολή της αίτησης/δήλωσης, κατόπιν σχετικής αίτησης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της συμφωνίας μίσθωσης ή/και ενοικίασης του ακινήτου, καθώς και από αντίγραφο της ταυτότητας του υπογράφοντος και, για νομικά πρόσωπα, από πιστοποιητικό διευθυντών.

Τέλος, σε περίπτωση που το έντυπο αυτό υποβάλλεται για μέρος του ακινήτου, θα πρέπει να επισυναφθεί σχετική περιγραφή.