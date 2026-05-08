Τα 30 χρόνια εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη της Κύπρου σε ένα σύγχρονο και αξιόπιστο χρηματοοικονομικό κέντρο, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτηρίζοντας την ΕΚΚ θεματοφύλακα της διαφάνειας και της σταθερότητας στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών.

Μιλώντας στο επετειακό συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στη Λευκωσία, παρουσία πέραν των 160 προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων αξιωματούχοι και υψηλόβαθμα στελέχη ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η δράση της ΕΚΚ είναι απαραίτητη για την προστασία των επενδυτών και την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων.

Όπως ανέφερε, η ΕΚΚ παραμένει θεματοφύλακας της διαφάνειας και της σταθερότητας, ασκώντας ουσιαστική και αυστηρή εποπτεία για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς. Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα την επιχειρησιακή της ικανότητα να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εποπτικές προκλήσεις, ενισχύοντας τη διεθνή αξιοπιστία της κυπριακής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, Γιώργος Θεοχαρίδης, αναφέρθηκε στην πορεία της Αρχής τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, υπογραμμίζοντας τον μετασχηματισμό της ώστε να ανταποκριθεί σε αναδυόμενους τομείς όπως η ψηφιακή χρηματοοικονομία, η χρηματοοικονομική τεχνολογία και τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία.

Όπως σημείωσε, η ΕΚΚ εξελίχθηκε από μια πολύ μικρή δομή το 1996 σε μια σύγχρονη εποπτική αρχή με περισσότερους από 200 επαγγελματίες, πολυθεματική τεχνογνωσία και ενισχυμένες δυνατότητες.

Ο Γιώργος Θεοχαρίδης ανέφερε ότι σήμερα η ΕΚΚ αποτελεί μια ανθεκτική, σύγχρονη και πλήρως ενσωματωμένη ευρωπαϊκή εποπτική αρχή, προσηλωμένη στην αποτελεσματική εποπτεία, την προστασία των επενδυτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς.

Αναφερόμενος στο μέλλον, μίλησε για τρεις καθοριστικές προκλήσεις που θα απασχολήσουν τις εποπτικές αρχές την επόμενη δεκαετία. Αυτές αφορούν την προστασία των επενδυτών στην ψηφιακή εποχή, τα ψηφιοποιημένα προϊόντα και την καινοτομία, καθώς και την ακεραιότητα της αγοράς.

Πρόσθεσε ότι η ΕΚΚ προσεγγίζει τις προκλήσεις αυτές με γνώμονα διαχρονικές αρχές, όπως η ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων, η συνέπεια και η σταθερή δέσμευση για συνεχή βελτίωση.

Στο συνέδριο συμμετείχαν ως ομιλητές η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, Verena Ross, και ο Πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς, Jean Paul Servais.

Η Verena Ross ανέφερε ότι, μαζί με την ΕΚΚ και όλες τις εθνικές εποπτικές αρχές, πρέπει να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή αγορά έτοιμη για το μέλλον, ανθεκτική στις κρίσεις, ελκυστική για τους επενδυτές και εύκολα προσβάσιμη για τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Αναφερόμενη στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, σημείωσε ότι η στρατηγική πρωτοβουλία της ΕΕ αποσκοπεί στην απελευθέρωση των δυνατοτήτων της Ευρώπης για καινοτομία και στην άρση εμποδίων, μεταξύ άλλων μέσω μιας ολοκληρωμένης, ευέλικτης και ισχυρής εποπτείας.

Από την πλευρά του, ο Jean Paul Servais τόνισε ότι οι επόπτες πρέπει να είναι αποτελεσματικοί και ευέλικτοι, ώστε να συμβαδίζουν με τις ταχύτατες εξελίξεις και τους διασυνοριακούς κινδύνους. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη στενού συντονισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αντανακλώντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα των σύγχρονων χρηματοοικονομικών αγορών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο εμπειρογνώμονας τεχνητής νοημοσύνης και συγγραφέας Huy Nguyen Trieu αναφέρθηκε στη ραγδαία αύξηση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Όπως είπε, η συμπλήρωση 30 χρόνων δεν αφορά μόνο τον εορτασμό της προόδου, αλλά και την προετοιμασία για τα επόμενα 30 χρόνια, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αναδιαμορφώνουν τη χρηματοοικονομική βιομηχανία.

Ακολούθησε συζήτηση για ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης, με τη συμμετοχή του Επιτρόπου της Ιταλικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Carlo Comporti, της Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδος, Βασιλικής Λαζαράκου, και του Γενικού Διευθυντή της Επιτροπής Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα του Λουξεμβούργου, Claude Marx.

Ο Carlo Comporti υπογράμμισε ότι, αν και οι τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες, συνοδεύονται και από κινδύνους, κυρίως σε σχέση με την κυβερνοανθεκτικότητα, την αυξανόμενη πολυπλοκότητα και τη συγκέντρωση της αγοράς.

Η Βασιλική Λαζαράκου σημείωσε ότι οι εξελίξεις αυτές μπορούν να ενισχύσουν την αποδοτικότητα, την πρόσβαση στις αγορές, την προστασία των επενδυτών και την ακεραιότητα της αγοράς, εισάγουν όμως και νέους κινδύνους, όπως η αδιαφάνεια των μοντέλων και ο επιταχυνόμενος ρυθμός τεχνολογικής αλλαγής.

Ο Claude Marx ανέφερε ότι η χρήση της τεχνολογίας και ιδιαίτερα εργαλείων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φέρει τις εποπτικές αρχές πιο κοντά στον φιλόδοξο στόχο της εποπτείας σε πραγματικό χρόνο. Ως παραδείγματα ανέφερε την πρόληψη της κατάχρησης αγοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των παράνομων προσφορών σε πελάτες της ΕΕ από μη εξουσιοδοτημένους παρόχους χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Η επετειακή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ειδική τελετή προς τιμήν των πρώην Προέδρων της ΕΚΚ, οι οποίοι υπηρέτησαν, όπως αναφέρθηκε, με αφοσίωση, όραμα και ακεραιότητα.