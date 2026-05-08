Επιστολή στην Ιερά Σύνοδο καταγγέλλοντας «αντικανονική μεταχείριση του (Τυχικού) και καλώντας την να τον αποκαταστήσει αμέσως» απέστειλαν υποστηρικτές του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού.

Σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της «Ένωσης Ορθοδόξων Δημοσιογράφων», υπό τον τίτλο «Κύπρος: Κραυγή αγωνίας και προειδοποιήσεις για σχίσμα στην Εκκλησία», γίνεται αναφορά σε «σοβαρές αναταράξεις που προκαλεί στην Εκκλησία της Κύπρου η συνεχιζόμενη δικαστική και εκκλησιαστική διαμάχη γύρω από το πρόσωπο του Μητροπολίτη Πάφου κ. Τυχικού, με πιστούς να κάνουν λόγο για μεθοδεύσεις και κίνδυνο σχίσματος, προχωρώντας στην τρίτη ανοικτή επιστολή προς τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου».

Σημειώνεται, πως για την Εκκλησία της Κύπρου καθώς και για το Οικουμενικό Πατριαρχείο το θέμα Τυχικού θεωρείται λήξαν, και όπως έγραψε ήδη το philenews, αν συνεχίσει στο ίδιο τροπάρι, θα ακολουθήσει καθαίρεση.

Ολόκληρη η ανάρτηση έχει ως ακολούθως:

“Πανιερώτατοι και Θεοφιλέστατοι,

Άπαντες οι Κύπριοι, αλλά και πλήθος χριστιανών και μη ανά την οικουμένη, οι οποίοι παρακολουθούν την κατάφωρα άδικη, παράνομη, αντικαταστατική, αντικανονική και αντισυνταγματική μεταχείριση του Μητροπολίτου Πάφου κ. Τυχικού, συγκλονίζονται βαθύτατα από τις ενέργειες του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Γεωργίου, καθώς και από τις συνεχιζόμενες αυθαίρετες μεθοδεύσεις που επιχειρούνται εις βάρος του.

Αντί να διαφυλαχθεί η εκκλησιαστική τάξη, η δικαιοσύνη και η αλήθεια, παρακολουθούμε μια συστηματική προσπάθεια δημόσιας διασύρσεως του Μητροπολίτου μέσω των ΜΜΕ, με αλλεπάλληλες προσπάθειες ανεύρεσης νέων κατηγοριών, επειδή οι αρχικές κατηγορίες όχι μόνο κατέρρευσαν, αλλά αποδείχθηκαν αστήρικτες, αβάσιμες και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και γελοίες.

Το πλέον σοβαρό όμως είναι άλλο:

Ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος οφείλει και πρέπει να είναι ο πρώτος θεματοφύλακας των Ιερών Κανόνων, του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, αλλά και του σεβασμού προς το Σύνταγμα και τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, φαίνεται να έχει καταπατήσει σωρεία Ιερών Κανόνων, άρθρων του Καταστατικού, αλλά και θεμελιωδών αρχών δικαίου, ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η αυθαιρεσία αυτή δεν είναι απλώς εκκλησιαστικό παράπτωμα· είναι βαρύτατο πλήγμα κατά της ίδιας της Εκκλησίας, του θεσμού της Συνοδικότητας και της εμπιστοσύνης του λαού προς την Ιεραρχία.

Σας καλούμε, λοιπόν, με πλήρη συναίσθηση της ιστορικής σας ευθύνης:

Σταματήστε το κακό με απόδοση δικαιοσύνης.

•Μην κτυπάτε το κακό με άλλο κακό.

•Μην προκαλείτε άλλο το περί δικαίου αίσθημα του πιστού λαού.

Η αδικία δεν θεραπεύεται με μεγαλύτερη αδικία. Η αυθαιρεσία δεν διορθώνεται με νέα αυθαιρεσία. Η ειρήνη δεν έρχεται με καταπάτηση της αλήθειας.

Αν συνεχίσετε αυτή την πορεία, οι συνέπειες θα είναι τραγικές, ανεπανόρθωτες και χωρίς επιστροφή.

•Μην συγκατατεθείτε άλλο στις πιέσεις, στις απειλές και στους εκβιασμούς.

•Μην νομιμοποιήσετε την αδικία.

•Μην υπογράψετε την εκκλησιαστική εκτροπή.

Αν προχωρήσετε σε καθαίρεση ή άλλη άδικη τιμωρία του Μητροπολίτου Τυχικού και επιχειρηθεί η τοποθέτηση άλλου προσώπου στον Θρόνο της Πάφου, αυτός θα θεωρείται από τον πιστό λαό παράνομος και μοιχεπιβάτης.

Προσέξτε καλά:

Δεν θα εξευτελιστεί μόνο η Σύνοδος, ούτε μόνο το κύρος της Εκκλησίας της Κύπρου ενώπιον του παγκόσμιου Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Θα προκληθεί βαθύ εκκλησιαστικό σχίσμα, αναστάτωση, κοινωνική αναταραχή και πολιτική ανωμαλία στο πολύπαθο νησί μας, πληγές που δύσκολα θα θεραπευθούν.

Και την ευθύνη αυτής της καταστροφής θα την φέρετε ακέραια ενώπιον Θεού, Ιστορίας και λαού.

Η μόνη οδός ειρήνης, δικαιοσύνης και αποκατάστασης είναι μία:

Η άμεση και πλήρης αποκατάσταση του Μητροπολίτου Πάφου κ. Τυχικού στον θρόνο του.

Μόνον έτσι θα επανέλθει η ηρεμία στην Εκκλησία, η ειρήνη στον τόπο μας και η εμπιστοσύνη του λαού προς την Ιεραρχία.

•Δεν πρόκειται για απειλή.

•Δεν πρόκειται για εκβιασμό.

•Δεν πρόκειται καν για προειδοποίηση.

•Πρόκειται για κραυγή αγωνίας ανθρώπων που προσεύχονται, που ζουν εν Χριστώ, που πονάνε για την Εκκλησία και για την Κύπρο των Αγίων μας.

Ακούστε τη φωνή του λαού πριν να είναι αργά.

Με βαθύτατο πόνο, αγωνία και ευθύνη ενώπιον Θεού”