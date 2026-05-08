Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για τη χρήση του εργαλείου μισθολογικής διαφάνειας και αξιολόγησης θέσεων εργασίας διοργανώνονται στις 11 και 18 Μαΐου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου eValueJobs.

Το έργο, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το ΚΕΒΕ, αποσκοπεί στη στήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών ως προς την προσαρμογή τους στις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για διαφανείς και δίκαιες αμοιβές.

Στο πλαίσιο του eValueJobs έχει αναπτυχθεί καινοτόμο εργαλείο αξιολόγησης θέσεων εργασίας, το οποίο βοηθά επιχειρήσεις και οργανισμούς να αξιολογούν αντικειμενικά τις θέσεις εργασίας, να αναπτύσσουν δίκαιες και διαφανείς μισθολογικές δομές και να συμμορφώνονται με τις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για τη διαφάνεια στις αμοιβές.

Το έργο υποστηρίζει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2023/970, που αφορά τη μισθολογική διαφάνεια και την ενίσχυση της αρχής της ίσης αμοιβής. Συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CERV – Citizens, Equality, Rights and Values και συντονίζεται από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τα σεμινάρια έχουν διάρκεια μίας ώρας και αποσκοπούν στην πρακτική εξοικείωση των ενδιαφερομένων με τη χρήση του εργαλείου. Αποτελούν συμπληρωματική δράση του eValueJobs, στο πλαίσιο του οποίου διοργανώνονται επίσης δωρεάν ημερίδες ενημέρωσης και καθοδήγησης από το ΚΕΒΕ για τις βασικές πρόνοιες της ευρωπαϊκής οδηγίας.

Η οδηγία για τη διαφάνεια στις αμοιβές τίθεται σε εφαρμογή στις 7 Ιουνίου 2026, με τις επιχειρήσεις να καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες υποχρεώσεις για ίση αμοιβή και διαφανείς μισθολογικές πρακτικές.

Για συμμετοχή στα διαδικτυακά σεμινάρια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εγγραφής eValueJobs – Webinar.