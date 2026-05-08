Συνολικά 94 τεμάχια αγόρασε ο εβραϊκής καταγωγής Ούγγρος επενδυτής στην Τρόζενα και αν ληφθούν υπόψιν οι εκτιμήσεις του Τμήματος Κτηματολογίου για την κοινότητα, κάποιες από τις εκτάσεις πουλήθηκαν προς 1 – 2 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Όπως είναι γνωστό, ο κοινοτάρχης Άρσους είχε δηλώσει στον «Φ» πως ο επενδυτής αγόρασε 15 από τα 30 ερειπωμένα σπίτια της εγκαταλελειμμένης κοινότητας, καθώς και 150 στρέμματα τα οποία διαμορφώνει σε αμπελώνες, με σκοπό να τους αξιοποιήσει όταν εγκριθεί και λειτουργήσει το οινοποιείο το οποίο προτίθεται να δημιουργήσει και για το οποίο υπέβαλε σχετική αίτηση ενώπιον του ΕΟΑ Λεμεσού, όπου και εκκρεμεί.

Σημειώνεται, πως η εκκρεμότητα οφείλεται και στο γεγονός ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει επιφυλάξεις ως προς την έγκριση της αίτησης για έκδοση πολεοδομικής άδειας (ως έχει υποβληθεί) και η οποία αφορά όχι μόνο οινοποιείο αλλά και κατασκηνωτικό χώρο, πέριξ τη κοινότητας, αλλά και την ανέγερση 60 οικιών.

Ο ίδιος ο επενδυτής δήλωσε, πως πρόκειται για 60 δωμάτια και όχι κατοικίες αλλά όπως διαβάζει ο ΕΟΑ Λεμεσού την αίτηση, πρόκειται για οικίες. Μάλιστα, όπως έχουμε ενημερωθεί από τον ΕΟΑ, αυτό που φαίνεται να προωθείται είναι η κατεδάφιση των υφιστάμενων ερειπωμένων κατοικιών ή όσων δεν είναι σε θέση να αναπαλαιωθούν και η ανέγερση νέων κτηρίων στη θέση τους.

Εκτιμάται πως κάποια από τα 94 τεμάχια που αγόρασε ο επενδυτής θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση του κατασκηνωτικού χώρου.

Ένα ερώτημα το οποίο απασχόλησε διάφορους είναι «πότε αποκτήθηκε από την εταιρεία που δραστηριοποιείται στην περιοχή η προς αξιοποίηση γη ή και κάποιες από τις παλιές εγκαταλελειμμένες κατοικίες που περιήλθαν στην κυριότητά της». Από ό,τι μπορέσαμε να πληροφορηθούμε η γη αγοράστηκε κυρίως από το έτος 2022 και εντεύθεν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γη αγοράστηκε «κομμάτι-κομμάτι», κάτι το οποίο συνέτεινε στο να κινηθεί αθόρυβα ο επενδυτής χωρίς να προκαλέσει υποψίες μεγάλης επένδυσης, γεγονός που ίσως συνέβαλε στην αύξηση των απαιτήσεων των ιδιοκτητών. Βεβαίως, την πρακτική αυτή θα ακολουθούσε όχι μόνο ένας ξένος επενδυτής αλλά και οι Κύπριοι συνάδελφοί του.

Όπως συναφώς πληροφορείται ο «Φ» από έγκυρη πηγή, η ενδιαφερόμενη εταιρεία αγόρασε τα 94 τεμάχια γης σε τιμές οι οποίες, γενικά κυμαίνονταν μεταξύ €20.000 – €40.000 το κομμάτι και βεβαίως, αναλόγως και του εμβαδού τους οι τιμές των ακινήτων παρουσιάζουν αυξομειώσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μας, το εμβαδόν κάποιων τεμαχίων φτάνει τις 4.000 – 5.000 τετραγωνικά μέτρα ενώ το εμβαδόν άλλων είναι πολλαπλάσιο και σε κάποιες περιπτώσεις το εμβαδόν τους κυμαίνεται στα 25.000 τετραγωνικά μέτρα.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», εκτός από την αλλοδαπή εταιρεία, ακίνητα στην περιοχή αγόρασαν και μεμονωμένοι Ελληνοκύπριοι.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η αγορά εγκαταλελειμμένων οικιών στον πυρήνα της Τρόζενας δεν αποτελούσε εύκολο εγχείρημα, όχι μόνο επειδή το χωριό εγκαταλείφθηκε γύρω στο 1991 αλλά και επειδή πολλοί από τους ιδιοκτήτες δεν βρίσκονται εν ζωή. Όπως συναφώς πληροφορούμαστε, κάποιοι από τους ιδιοκτήτες είχαν αποκτήσει τη γη ή τα σπίτια τους εδώ και δεκαετίες και μάλιστα κάποιων οι μεταβιβάσεις έγιναν στο μακρινό 1920 – 1925. Όπως μας ελέχθη, κάποιοι από τους αρχικούς ιδιοκτήτες δεν θα έχουν καν κληρονόμους, ενώ κάποιοι που έχουν κληρονόμους, ο αριθμός τους μπορεί να είναι μεγάλος σε σημείο που δεν μπορούν εύκολα να συμφωνήσουν μεταξύ τους στην πώληση των ακινήτων.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν, πως κάποια τεμάχια στην Τρόζενα ανήκουν σε Τουρκοκύπριους αν και η πλειοψηφία τους, προτού εγκαταλείψουν την κοινότητα (όταν ξέσπασαν οι διακοινοτικές ταραχές το 1963) διέμεναν στη διπλανή κοινότητα Γεροβάσας που ήταν σχεδόν ενωμένη με την Τρόζενα και κατοικείτο αποκλειστικά από Τουρκοκύπριους.

Ο ίδιος ο επενδυτής, Ουριέλ Κέρτις, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ανέφερε ότι επισκέφθηκε το χωριό πριν από πέντε χρόνια και το ερωτεύτηκε. Προσπάθησε, είπε, να καταλάβει γιατί βρισκόταν σε κατάσταση εγκατάλειψης και να διαπιστώσει το ιδιοκτησιακό του καθεστώς.

Παράλληλα ανέφερε, πως «το όραμά του ήταν πολύ απλό εξ αρχής και επικεντρωνόταν στο να δημιουργήσει έναν χώρο για όλους, όσοι χρειάζονται χρόνο να ξεκουραστούν και να ηρεμήσουν». Διευκρίνισε, ότι το πλάνο του είναι να χτιστούν 60 δωμάτια και όχι σπίτια.