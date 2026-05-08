Στις 4 το απόγευμα πραγματοποιείται η νέα συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Η συνάντηση, η οποία φιλοξενείται από τον ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, στη νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας, θα είναι κατ’ ιδίαν και χωρίς την παρουσία ΜΜΕ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Τ/κ ηγέτης συναντήθηκαν ξανά στις στις 6 Απριλίου κατ’ ιδίαν και σε ανακοινωθέν που είχε εκδοθεί οι δύο ηγέτες είχαν χαιρετίσει τη διαρκή δέσμευση και εμπλοκή του ΓΓ του ΟΗΕ στο Κυπριακό και είχαν επαναλάβει τη συνεχή ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν τις προσπάθειές του.

Στην προηγούμενη συνάντηση είχαν ανασκοπήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τις πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης και είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν ξανά μέχρι τα τέλη Απριλίου με σκοπό να κάνουν πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις.

Μετά από εκείνη τη συνάντηση ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε κάνει λόγο για πρόοδο ως προς ορισμένα ΜΟΕ, σχετικά με τα οποία αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις στην επόμενη συνάντησή τους.

Ο Ε/κ διαπραγματευτής, Μενέλαος Μενελάου και ο εκπρόσωπος του Τ/κ ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά συναντήθηκαν την περασμένη Δευτέρα.

