Πρώτα πιέζουμε όλοι την Αστυνομία να βγάλει αποτέλεσμα ταχύτατα στην υπόθεση Σάντη, και μετά την κατηγορούμε ότι κινείται με υπερβάλλοντα ζήλο για να βγάλει πόρισμα στο τάκα – τάκα. Χάσαμε το μέτρο και τον μπούσουλα.

Καλά κάνει να βγάλει λεπτομερέστατο πόρισμα χωρίς καθυστέρηση, να απαντηθούν όλα πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας, διότι η δυσπιστία είναι δύσκολο να ξεπεραστεί. Αν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία οι ανακριτές για την όποια πτυχή αυτής της τεράστιας και πολύπλοκης υπόθεσης, ας συνεχίσουν την έρευνα για να είναι απολύτως σίγουροι.

Όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο, φυσικά, αλλά όλα να είναι καθαρά και ξάστερα. Κι ας τους κατηγορήσουν είτε για πόρισμα τάκα – τάκα, είτε για αργοπορία. Η ουσία είναι να μάθουν οι πολίτες την πραγματικότητα κι όχι να ικανοποιηθεί οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος ή ενδιαφερόμενος.

Παρότι η πλειονότητα των πολιτών έχει ήδη διαμορφώσει γνώμη δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται πλήρης αναφορά της Αστυνομίας για όσα εντόπισαν. Παραμύθια και πραγματικότητες. Και να δοθούν στη δημοσιότητα. Πέραν από τις αποφάσεις που θα ληφθούν στο πλαίσιο ενός έννομου κράτους, πρόκειται για μια κορυφαία υπόθεση για την οποία πρέπει να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια.

Η κοινή γνώμη πρέπει να μάθει τα πάντα. Ποια είναι η σχέση του δικαστή Χριστοδούλου με τη Σάντη, ποια είναι αυτή η Αδελφότητα Ροδοσταύρων, αν διακινήθηκαν λεφτά, αν η Σάντη εργάστηκε στο προεδρικό, ποια η σχέση όλων όσων αναφέρθηκαν στην δημοσίευση του Δρουσιώτη, ονόματα ένα προς ένα. Και ποια είναι αυτή η Σάντη. Ειδικά αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που διαρρέουν ότι όλη αυτή η περιπέτεια που ζει η Κύπρος, οφείλεται σε μια προσωπική της μανία και όλα όσα παρουσιάστηκαν στη δημόσια σφαίρα είναι μυθοπλασίες. Ή, τέλος πάντων, ποια από αυτά είναι μυθοπλασίες και ποια όχι.

Αν δεν μπορεί να δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα των ανακριτών, το οποίο θα παραδοθεί στη Νομική Υπηρεσία, ελπίζω να μην μας πουν να περιμένουμε για να καταλήξουν σε αποφάσεις. Διότι θα πάρει μήνες να μάθουμε τα ευρήματά τους και η κοινωνία βράζει. Και στο μεταξύ τα ΜΜΕ θα μαθαίνουν σκόρπιες πληροφορίες, θα τις δημοσιεύουν αλλά δεν θα υπάρξει τελεσίδικη και ολοκληρωμένη ενημέρωση. Και η ενημέρωση της κοινής γνώμης προέχει.

Είτε να δοθεί το πόρισμα στη δημοσιότητα, είτε να οργανώσουν δημοσιογραφική διάσκεψη ο υπουργός Δικαιοσύνης και ο αρχηγός Αστυνομίας, ίσως και ο επικεφαλής των ερευνών, και να απαντήσουν σε όσες ερωτήσεις χρειάζεται για να πέσει φως παντού. Κάποιοι σίγουρα δεν θα πεισθούν ό,τι και να γίνει. Αλλά δεν έχει σημασία. Αρκεί να δοθούν απαντήσεις και να κρίνουν όλοι, όπως κρίνουν και σήμερα με βάση του τι θα κόψει ο νους του καθενός ή με βάση όσα διαβάζουν από τον έναν κι από τον άλλο.

Υ.Γ. Αυτός που έκανε τις δημοσιεύσεις, ο Δρουσιώτης, από τη μια επικρίνει την Αρχή κατά της Διαφθοράς ότι καθυστερεί να δώσει το πόρισμα στη δημοσιότητα για την έρευνα για το βιβλίο του, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι οι ψηφοφόροι πρέπει να γνωρίζουν πριν τις εκλογές αν είναι συκοφάντης ή όχι. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά κατηγορεί και την Αστυνομία ότι βιάζεται να εκδώσει πόρισμα και επιδεικνύει «υπερβάλλοντα ζήλο» για «να χαρακτηρίσει το μηνύματα πλαστά». Σε αυτή την περίπτωση οι ψηφοφόροι δεν πρέπει να ξέρουν ποιες είναι οι συκοφαντίες και ποιες οι αλήθειες; Όποιο πόρισμα, όποιας Αρχής, είναι έτοιμο πρέπει να δοθεί αμέσως στη δημοσιότητα. Ούτε βιαστικά, ούτε καθυστερημένα. Και ο καθένας είναι υπεύθυνος για την ψήφο του.