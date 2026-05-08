Eπεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο Αθλητικό Κέντρο «Νίκος Σολομωνίδης» στη Λεμεσό, κατά τη διάρκεια του αγώνα futsal μεταξύ ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ, με αποτέλεσμα τη διακοπή του αγώνα και τη σύλληψη ενός προσώπου, αναφέρει η Αστυνομία στην ανακοίνωση της.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, λίγο πριν του λήξη του αγώνα, οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας, άρχισαν να ρίχνουν αντικείμενα και κροτίδες εντός του αγωνιστικού χώρου.

Ακολούθως, αριθμός οπαδών εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα ο διαιτητής να διακόψει οριστικά τον αγώνα.

Για επιβολή και αποκατάσταση της τάξης επενέβησαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ έγινε χρήση δακρυγόνων.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και εκτός του γηπέδου, με ρίψεις πετρών, αντικειμένων και κροτίδων.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη 19χρονου από τη Λεμεσό για αυτόφωρα αδικήματα. Ο συλληφθείς φέρεται να συμμετείχε στα επεισόδια και να έριχνε αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, ενώ κατά τη σύλληψή του πρόβαλε αντίσταση.

Από τα επεισόδια προκλήθηκαν ελαφρές ζημιές σε πέντε οχήματα, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα στον χώρο στάθμευσης του γηπέδου.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού.