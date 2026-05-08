Ο καφές είναι για πολλούς το πρώτο «ξυπνητήρι» της ημέρας. Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχει περάσει και στα προϊόντα περιποίησης, με κρέμες, ορούς και μάσκες που υπόσχονται πιο φωτεινή επιδερμίδα, λιγότερο πρήξιμο και πιο «σφιχτή» όψη. Τι ισχύει, όμως, τελικά;

Σύμφωνα με τη δερματολόγο Angela Wei, όπως μεταδίδει η Cleveland Clinic, η καφεΐνη και τα αντιοξειδωτικά του αγαπημένου μας ροφήματος μπορούν πράγματι να προσφέρουν κάποια οφέλη στο δέρμα, κυρίως προσωρινά. «Μπορεί να βελτιώσει την εμφάνιση του δέρματός σας τη στιγμή που το χρησιμοποιείτε, αλλά δεν αποτελεί μόνιμη λύση», εξηγεί.

Γιατί εισήλθε στην περιποίηση δέρματος

Η καφεΐνη είναι το βασικό συστατικό που έχει εκτοξεύσει τη δημοφιλία του καφέ στη δερματολογία. Βρίσκεται πια σε προϊόντα για την περιοχή κάτω από τα μάτια, σε μάσκες προσώπου, σε κρέμες για την κυτταρίτιδα αλλά και σε scrub σώματος.

Όπως λέει η Wei, όταν ο στόχος είναι τα αντιοξειδωτικά να δράσουν άμεσα στην επιδερμίδα, η τοπική εφαρμογή έχει νόημα. «Αν θέλετε τα αντιοξειδωτικά να έχουν άμεση επίδραση στο δέρμα σας, οι τοπικές μέθοδοι είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να τα προσφέρετε».

Τι μπορεί να προσφέρει βραχυπρόθεσμα

Ο καφές περιέχει πολυφαινόλες και άλλες αντιοξειδωτικές ουσίες που βοηθούν στην αντιμετώπιση των ελεύθερων ριζών, δηλαδή των μορίων που σχετίζονται με τη φθορά του κολλαγόνου, τις λεπτές γραμμές και τη θαμπή όψη της επιδερμίδας.

Η ειδικός τονίζει ότι «τα αντιοξειδωτικά έχουν τεράστια σημασία στη φροντίδα του δέρματος», αφού μπορούν να συμβάλουν στην αναχαίτιση μέρους της βλάβης που προκαλείται από τις (ηλιακές) ακτίνες UV και τους περιβαλλοντικούς ρύπους.

Σακούλες και οίδημα κάτω από τα μάτια

Από τις πιο διαδεδομένες χρήσεις της καφεΐνης στην περιποίηση είναι τα προϊόντα για την περιοχή κάτω από τα μάτια. Η αιτία είναι ότι δρα ως αγγειοσυσταλτικό, δηλαδή προκαλεί σύσφιξη των αιμοφόρων αγγείων, μειώνοντας προσωρινά το πρήξιμο και «φωτίζοντας» την περιοχή.

Η Wei εξηγεί, ωστόσο, ότι αυτό δεν ισχύει σε κάθε περίπτωση. «Αν έχετε σακούλες κάτω από τα μάτια λόγω γενετικών ή δομικών παραγόντων, δεν θα σας βοηθήσει».

Μπορεί να βοηθήσει και στην κυτταρίτιδα;

Οι κρέμες με καφεΐνη χρησιμοποιούνται συχνά και κατά της κυτταρίτιδας, κυρίως επειδή μπορούν να βελτιώσουν προσωρινά την όψη της επιδερμίδας. Όπως εξηγεί η δερματολόγος, σε εργαστηριακές μελέτες φάνηκε πως η ουσία διεγείρει ένζυμα που διασπούν τα λίπη, ενώ παράλληλα αφυδατώνει παροδικά τον ιστό γύρω από την περιοχή.

«Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο λεία και σφριγηλή εμφάνιση – για λίγο», αναφέρει. Το αποτέλεσμα, δηλαδή, είναι κυρίως αισθητικό και όχι θεραπευτικό.

Τι ισχύει με την απολέπιση σώματος

Τα scrub με αλεσμένο καφέ παραμένουν δημοφιλή, κυρίως για το σώμα, επειδή απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα και αφήνουν το δέρμα πιο λείο. Ωστόσο, η υπερβολή ενδέχεται να φέρει… τα αντίθετα αποτελέσματα.

Η Wei προειδοποιεί ότι η πολύ συχνή χρήση, πάνω από μία ή δύο φορές την εβδομάδα, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Παράλληλα, σημειώνει ότι μερικά προϊόντα μπορεί να είναι πολύ σκληρά για το πρόσωπο, ενώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε άτομα με ευαίσθητο δέρμα, έκζεμα, ροδόχρου ακμή ή ψωρίαση.

Πότε και πώς να χρησιμοποιείται

Παρά τη δημοφιλία του, ο καφές δεν θεωρείται το πιο ισχυρό «όπλο» για τη μακροπρόθεσμη βελτίωση της επιδερμίδας. Η δερματολόγος ξεκαθαρίζει ότι υπάρχουν συστατικά με καλύτερα τεκμηριωμένα μακροχρόνια αποτελέσματα, όπως η βιταμίνη C, τα ρετινοειδή και η νιασιναμίδη.

Αν κάποιος θέλει να δοκιμάσει προϊόντα με καφέ ή καφεΐνη, το πρωί είναι συνήθως η καλύτερη στιγμή, ειδικά όταν ο στόχος είναι να μειωθεί το πρήξιμο ή να ενισχυθεί προσωρινά η όψη της επιδερμίδας.

Παρ’ όλα αυτά, η Angela Wei συμβουλεύει προσοχή, ιδιαίτερα στην πρώτη χρήση: «Αν και είναι γενικά ασφαλή, σε περίπτωση που έχετε ευαίσθητο ή ευπαθές δέρμα, μπορεί να είναι ερεθιστικά και να μην γίνονται ανεκτά». Γι’ αυτό προτείνει να δοκιμάζονται πρώτα σε άλλη περιοχή του σώματος και όχι αμέσως γύρω από τα μάτια.

Συμπέρασμα

Ο καφές στην περιποίηση του δέρματος μπορεί να προσφέρει μικρά, ορατά αλλά κυρίως προσωρινά οφέλη: λιγότερο οίδημα, πιο φωτεινή όψη, ήπια αντιοξειδωτική προστασία και μια παροδικά πιο λεία εικόνα της επιδερμίδας. Δεν πρόκειται, όμως, για «θαυματουργό» ή «μαγικό» συστατικό ούτε για μόνιμη λύση σε ρυτίδες, σακούλες ή κυτταρίτιδα.

ygeiamou.gr