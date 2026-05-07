Σε τεχνητό κώμα φέρεται να βρίσκεται η Μπόνι Τάιλερ, μετά από επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται πορτογαλικές πηγές.

Η 74χρονη τραγουδίστρια του «Total Eclipse of the Heart» είχε υποβληθεί σε επέμβαση στο έντερο, αφού είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας με διάτρηση εντέρου πριν από μερικές μέρες. Τοπικά μέσα ανέφεραν ότι, αν και μέχρι χθες η κατάστασή της ήταν σταθερή, τις τελευταίες ώρες επιδεινώθηκε.

Η έγκυρη πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manha υποστήριξε το απόγευμα της Πέμπτης 7 Μαΐου ότι πλέον είναι αναπνέει με τη βοήθεια αναπνευστήρα. Το ίδιο μέσο μετέδωσε επίσης ότι η τραγουδίστρια του Total Eclipse Of The Heart μεταφέρθηκε από μονάδα ενδιάμεσης φροντίδας σε μονάδα εντατικής θεραπείας. «Η Μπόνι Τάιλερ βρίσκεται σε τεχνητό κώμα έπειτα από αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο του Φάρο, μετά από επέμβαση στο έντερο».

Bonnie Tyler, 74, 'is in an induced coma after her condition deteriorated following emergency bowel surgery in Portugal' https://t.co/lkq4qepSUV — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 7, 2026

«Σύμφωνα με όσα μάθαμε, η τραγουδίστρια είναι αναίσθητη και συνδεδεμένη με αναπνευστήρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας». Το δημοσίευμα επισήμανε ακόμη ότι οι γιατροί που την παρακολουθούν παραδέχθηκαν πως δεν μπορούν να προβλέψουν πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή της τις επόμενες ώρες. Η τραγουδίστρια φέρεται να μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο στις 30 Απριλίου.

Εκπρόσωπος της Τάιλερ, η οποία μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στη νότια Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, είχε δηλώσει μόλις μία ημέρα νωρίτερα: «Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι η Μπόνι εισήχθη σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας, όπου διατηρεί κατοικία, για επείγουσα επέμβαση στο έντερο. Η επέμβαση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει. Γνωρίζουμε ότι όλη η οικογένεια, οι φίλοι και οι θαυμαστές της θα ανησυχούν με αυτή την είδηση και θα της εύχονται πλήρη και γρήγορη ανάρρωση».

