Ερωτευμένος με την Τρόζενα δηλώνει ο επιχειρηματίας που αγόρασε μεγάλο μέρος του χωριού με σκοπό την επένδυση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει αγοράσει την Εκκλησία, η οποία δεν είναι προς πώληση.

Ο Ουριέλ Κέρτις, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση μαζί με τον κοινοτάρχη Άρσους, Γιαννάκη Γιαννάκη, και έδωσαν απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που εγέρθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Αρχικά, ξεκαθαρίστηκε ότι ο Ουριέλ Κέρτις γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ουγγαρία, έχει όμως ρίζες και από το Ισραήλ. Ο ίδιος, μιλώντας στην κάμερα είπε ότι επισκέφθηκε το χωριό πριν από 5 χρόνια και το ερωτεύτηκε. Προσπάθησε να καταλάβει γιατί βρισκόταν σε κατάσταση εγκατάλειψης και να διαπιστώσει το ιδιοκτησιακό του καθεστώς. Υποστήριξε ότι το όραμα του ήταν πολύ απλό εξ αρχής, να δημιουργήσει ένα χώρο για όλους όσους χρειάζονται χρόνο να ξεκουραστούν και να ηρεμήσουν. Διευκρίνισε ότι το πλάνο του είναι να χτιστούν 60 δωμάτια και όχι σπίτια. Επιπλέον, κατέστησε σαφές ότι δεν αγόρασε την εκκλησία, η οποία δεν βρίσκεται προς πώληση, και ευχήθηκε να μην περιέλθει ποτέ σε κατάσταση πώλησης.

Από την πλευρά του ο κοινοτάρχης Άρσους, Γιαννάκης Γιαννάκης, επανέλαβε ότι η εκκλησία δεν πουλιέται και ανήκει στην μητρόπολη Πάφου. Αυτό που έγινε σημείωσε, είναι κάποιες βελτιώσεις με πρωτοβουλία του επενδυτή, ο οποίος ανέλαβε και τα έξοδα.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκη, από τις 30 κατοικίες που υπάρχουν στο χωριό, ο επενδυτής αγόρασε τα 17 από ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες. Εξήγησε ότι οι άνθρωποι που κατοικούσαν παλαιότερα στην Τρόζενα αναγκάστηκαν να μετοικήσουν λόγω έλλειψης υποδομών. Ο κοινοτάρχης σημείωσε επίσης ότι η εταιρεία αγόρασε και περιβάλλοντα χώρο, όπως αγροτική γη, και φυτεύτηκαν αμπέλια για το οινοποιείο που θα ανεγερθεί στην περιοχή. «Πριν γίνουν αυτά, το χωριό ήταν μια ζούγκλα», σχολίασε.

Όσον αφορά τη γέφυρα, θα παραμείνει ως μουσειακό έκθεμα και θα χτιστεί μια καινούρια για να χρησιμοποιείται από το κοινό. Σε σχέση με το αίτημα για αδειοδότηση οικοδομών, έλευση ρεύματος και νερού, είναι όλα στο τελικό στάδιο. Ο κοινοτάρχης διαβεβαίωσε επίσης ότι η ανάπτυξη θα προσαρμοστεί στους νόμους και τους κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με το περιβάλλον, αφού η περιοχή στο μεγαλύτερο μέρος της είναι στο δίκτυο Natura.

