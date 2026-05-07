Η TUS Airways ανακοίνωσε την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου της με την προσθήκη ακόμη ενός αεροσκάφους Airbus A320, το οποίο αφίχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η ενίσχυση του στόλου πραγματοποιείται σε μια περίοδο σύνθετων περιφερειακών εξελίξεων και αποτελεί ένδειξη της στρατηγικής ανθεκτικότητας της αεροπορικής εταιρείας.

Η TUS Airways αναφέρει ότι, μετά την αποκατάσταση σημαντικών αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ και την έναρξη νέων δρομολογίων προς προορισμούς όπως η Βαρκελώνη και η Πράγα, το νέο αεροσκάφος θα συμβάλει στην αύξηση της συχνότητας πτήσεων από τη Λάρνακα και την Πάφο.

Ο εκτελών χρέη διευθύνοντος συμβούλου της TUS Airways, Πάνος Βογιατζής, δήλωσε ότι η επέκταση του στόλου αποτελεί «ξεκάθαρη ένδειξη της εμπιστοσύνης μας στην κυπριακή αγορά αερομεταφορών και στον ρόλο μας ως ηγετικού αερομεταφορέα της χώρας».

Όπως ανέφερε, με την προσθήκη του νέου Airbus A320, η εταιρεία ενισχύει την ευελιξία της ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των επιβατών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κίνηση αυτή στηρίζει τον τουρισμό και τα επαγγελματικά ταξίδια στην περιοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία η αεροπορική συνδεσιμότητα παραμένει κρίσιμη για την Κύπρο.

ΚΥΠΕ