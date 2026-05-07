Η εικόνα του συγκινεί. Καθηλωμένος σε αυτοκινούμενο αμαξίδιο πλέον, δεν παύει να αποτελεί ενεργό πολίτη, κάνοντας τις καθημερινές του βόλτες στην αγορά της Πάφου και συνομιλώντας με τους πολίτες.

Ο Ανδρέας Ευστρατίου ήταν και χθες εκεί κατά την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026, όντας ο μακροβιότερος και με διαφορά πλέον στην ιστορία των υποψηφίων της Πάφου.

Ο ίδιος συγκεκριμενοποίησε την πορεία αυτή: 35 εκλογικές αναμετρήσεις υποψήφιος. Για Πρόεδρος, για βουλευτής, για ευρωβουλευτής, για δήμαρχος.

Και συγκίνησε ακόμη περισσότερο, απαντώντας στην ερώτηση αν έχει απογοητευθεί τόσα χρόνια: Μα, κέρδιζα. Εσείς δεν το ξέρετε. Διότι στην καθημερινή μου βόλτα ο κόσμος με προσφωνεί «πρόεδρε», θεωρώντας με δικό του άνθρωπο. Αυτή είναι η νίκη μου.

