Ο Χριστάκης Ροτσίδης, 89 ετών και μουσικός στο επάγγελμα, αποφάσισε να μπει στην κούρσα των βουλευτικών εκλογών για τη Λεμεσό… χωρίς καμία βοήθεια από «ξένες πλάτες»! Αφού κατέβαλε το προβλεπόμενο παράβολο των 500 ευρώ, προσήλθε χθες για να υποβάλει την ανεξάρτητη υποψηφιότητά του, κάνοντας εντύπωση σε όσους τον παρακολουθούσαν.

Όταν ρωτήθηκε από τον «Φ» για την ηλικία του, αποφάσισε να την κρατήσει μυστήριο, απαντώντας με χιούμορ, «από τον καιρό που γεννήθηκα μέχρι τώρα», αφήνοντάς μας για λίγο με ένα χαμόγελο και μια ελαφριά απορία!

Ο Ροτσίδης τόνισε ότι κατέρχεται ανεξάρτητος γιατί θέλει να εκλεγεί «με τη δική του δύναμη». Και για το Κυπριακό ότι δεν είναι θέμα «Ελληνοκυπρίων vs Τουρκοκυπρίων» αλλά για ζήτημα εισβολής και κατοχής. Με την παρουσία του, ο 89χρονος μουσικός έφερε μια δόση άλλης εποχής στη διαδικασία των υποψηφιοτήτων της Λεμεσού.

Ι.Μ