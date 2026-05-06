Αντιδράσεις ξεσήκωσε βίντεο από ζωολογικό κήπο στην Κίνα, στο οποίο καταγράφεται μια αποστεωμένη και ιδιαίτερα καταβεβλημένη σιβηρική τίγρη να δυσκολεύεται ακόμη και να περπατήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον ζωολογικό κήπο του Τσονγκτσίνγκ, στην επαρχία Σιτσουάν. Η εικόνα της αποστεωμένης τίγρης καθώς ανεβαίνει μια μικρή ανηφόρα προκάλεσε σοκ στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι κατέγραψαν τη σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Douyin, την κινεζική πλατφόρμα αντίστοιχη του TikTok, και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, πυροδοτώντας κύμα οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρήστες ζήτησαν την παρέμβαση των αρχών και έθεσαν ερωτήματα για τις συνθήκες διαβίωσης και τη φροντίδα του ζώου.

Δείτε το βίντεο:

A tiger seen at Chuandong Ecology Zoo in Longchang, Neijiang, Sichuan province, the other day… pic.twitter.com/9SCCclorC6 — Byron Wan (@Byron_Wan) May 5, 2026

Τι απαντά ο ζωολογικός κήπος

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η τίγρη είναι ηλικίας 16 έως 18 ετών και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας μετά από πρόσφατη ασθένεια. Όπως αναφέρθηκε, το ζώο είχε παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε περιορισμένο χώρο προκειμένου να λάβει θεραπεία και βγήκε ξανά στο εξωτερικό κλουβί την ημέρα που καταγράφηκαν τα πλάνα.

Την ίδια ώρα, οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου απέρριψαν τις καταγγελίες περί ασιτίας ή κακοποίησης, υποστηρίζοντας ότι η τίγρη σιτίζεται καθημερινά, ωστόσο λόγω της κατάστασής της καταναλώνει μικρές ποσότητες τροφής.

