Νέο περιστατικό ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ κατέγραψε ο βρετανικός οργανισμός UK Maritime Trade Operations, ανακοινώνοντας ότι εμπορικό πλοίο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή.
Σύμφωνα με επιβεβαιωμένη πηγή, το φορτηγό πλοίο δέχθηκε πλήγμα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη σαφή στοιχεία για την έκταση των ζημιών ή ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τη διαλεύκανση του περιστατικού, το οποίο έρχεται να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή.
Το συμβάν αναδεικνύει εκ νέου τους αυξημένους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας.
Σε σχετική οδηγία προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, το UKMTO συνιστά στα πλοία να διατηρούν συνεχή, 24ωρη επιτήρηση τόσο οπτικά όσο και μέσω ραντάρ, να εφαρμόζουν μέτρα σκλήρυνσης (hardening) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες BMP και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις τοπικές αρχές θαλάσσιας ασφάλειας, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες.
Παράλληλα, οι πλοίαρχοι καλούνται να εντοπίζουν και να παρακολουθούν τυχόν τοπικά ή εθνικά κανάλια προειδοποίησης για εναέριες απειλές. Σε περίπτωση επίθεσης με περιφερόμενα πυρομαχικά ή πυραύλους, συστήνεται η αυστηρή συμμόρφωση με τις οδηγίες των στρατιωτικών αρχών, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες.
Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.