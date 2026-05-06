Νέο περιστατικό ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ κατέγραψε ο βρετανικός οργανισμός UK Maritime Trade Operations, ανακοινώνοντας ότι εμπορικό πλοίο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένη πηγή, το φορτηγό πλοίο δέχθηκε πλήγμα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη σαφή στοιχεία για την έκταση των ζημιών ή ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τη διαλεύκανση του περιστατικού, το οποίο έρχεται να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή.

🚨🇮🇷🇺🇸 Iranian Navy confronts U.S. warship in Hormuz



An Iranian naval unit ordered a U.S. Navy warship to withdraw from the Strait of Hormuz, and the vessel reportedly complied immediately. pic.twitter.com/I9jiF0zyGD May 6, 2026

Το συμβάν αναδεικνύει εκ νέου τους αυξημένους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας.

Σε σχετική οδηγία προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, το UKMTO συνιστά στα πλοία να διατηρούν συνεχή, 24ωρη επιτήρηση τόσο οπτικά όσο και μέσω ραντάρ, να εφαρμόζουν μέτρα σκλήρυνσης (hardening) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες BMP και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις τοπικές αρχές θαλάσσιας ασφάλειας, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες.

BREAKING: Iranian provincial authorities say loud sounds heard on Qeshm Island in the Strait of Hormuz were caused by air defences “confronting” drones, with no explosions or damage reported, according to Iran’s Student News Network.



🔴 LIVE updates: https://t.co/MiWBhr7831 pic.twitter.com/VUHsV9iOVL May 6, 2026

Παράλληλα, οι πλοίαρχοι καλούνται να εντοπίζουν και να παρακολουθούν τυχόν τοπικά ή εθνικά κανάλια προειδοποίησης για εναέριες απειλές. Σε περίπτωση επίθεσης με περιφερόμενα πυρομαχικά ή πυραύλους, συστήνεται η αυστηρή συμμόρφωση με τις οδηγίες των στρατιωτικών αρχών, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.

protothema.gr