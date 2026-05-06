Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και το ICAEW συνδιοργανώνουν διεθνές συνέδριο στη Λευκωσία, με επίκεντρο την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, καθώς και τον ρόλο της Κύπρου σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Το συνέδριο, με τίτλο «Shaping Europe’s Growth and Competitiveness: Cyprus at the Crossroads of Opportunity», θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου στο ξενοδοχείο Landmark στη Λευκωσία, υπό την αιγίδα της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εκδήλωση θα συγκεντρώσει κορυφαίους θεσμικούς, πολιτικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις υψηλού επιπέδου και θεματικές συζητήσεις που καλύπτουν ευρύ φάσμα ζητημάτων, από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη μετάβαση από startups σε scaleups, μέχρι τον ρόλο της Κύπρου στο διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Στο επίκεντρο θα βρεθεί επίσης η ενέργεια ως βασικός πυλώνας οικονομικής ανθεκτικότητας.

Οι συζητήσεις θα καλύψουν ακόμη θέματα βιωσιμότητας, επενδύσεων και ενίσχυσης της Ενιαίας Αγοράς, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αναζητά τρόπους για να διατηρήσει την οικονομική της δυναμική.

Την έναρξη του συνεδρίου θα χαιρετίσουν ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, Οδυσσέας Χριστοδούλου, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ICAEW, Alan Vallance. Κεντρικές ομιλίες θα απευθύνουν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός.

Ο Οδυσσέας Χριστοδούλου δήλωσε ότι το συνέδριο αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία, η οποία αναδεικνύει τον ρόλο του επαγγέλματος στη στήριξη της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας.

«Μέσα από τον διάλογο και τη συνεργασία, συμβάλλουμε ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας πιο ανθεκτικής οικονομίας για την Κύπρο και την Ευρώπη», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Alan Vallance σημείωσε ότι, σε μια περίοδο σημαντικών προκλήσεων για την ευρωπαϊκή οικονομία, τέτοιες πρωτοβουλίες είναι κρίσιμες για την ανταλλαγή γνώσης και την ενίσχυση της συνεργασίας.

Όπως ανέφερε, το επάγγελμα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της ανάπτυξης και της σταθερότητας.

Το συνέδριο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον διάλογο γύρω από το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο της Κύπρου ως στρατηγικού κόμβου που συνδέει την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή και την Ασία.