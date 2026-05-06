Το όριο του 1 τρισ. δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία ξεπέρασε η Samsung Electronics, μετά το ισχυρό ράλι 15% που κατέγραψε η μετοχή της την Τετάρτη.

Η Samsung έγινε η δεύτερη ασιατική εταιρεία που ξεπερνά το συγκεκριμένο ορόσημο, μετά την TSMC. Σύμφωνα με στοιχεία της FactSet, η εταιρεία είχε περάσει για πρώτη φορά το όριο του 1 τρισ. δολαρίων στις 26 Φεβρουαρίου.

Η μετοχή της νοτιοκορεατικής εταιρείας έχει αναρριχηθεί σε ιστορικό υψηλό, ενώ, σύμφωνα με το CNBC, οδεύει προς τα μεγαλύτερα ημερήσια κέρδη που έχει καταγράψει ποτέ.

Το ράλι ακολούθησε την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Samsung Electronics την περασμένη εβδομάδα, τα οποία έδειξαν σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας και των εσόδων.

Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν περισσότερο από οκτώ φορές, φθάνοντας τα 57,2 τρισ. γουόν, ενώ τα έσοδα ανήλθαν σε ιστορικό υψηλό, στα 133,9 τρισ. γουόν.

Τα λειτουργικά κέρδη της Samsung για το πρώτο τρίμηνο ξεπέρασαν επίσης τα ετήσια κέρδη του 2025, τα οποία είχαν διαμορφωθεί στα 43,6 τρισ. γουόν.

Στην ανοδική κίνηση της μετοχής συνέβαλε και δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η Apple πραγματοποίησε διερευνητικές συνομιλίες με τη Samsung και την Intel για την παραγωγή τσιπ για συσκευές της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στόχος των επαφών, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι η πιθανή διαφοροποίηση προμηθευτών της Apple, στους οποίους περιλαμβάνεται και η TSMC.

Η εξέλιξη ενισχύει τη θέση της Samsung στον διεθνή ανταγωνισμό των ημιαγωγών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες επιδιώκουν μεγαλύτερη ευελιξία στις αλυσίδες εφοδιασμού τους.