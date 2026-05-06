Με το βλέμμα στραμμένο στη σημερινή καθοριστική διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων βρίσκονται τα κομματικά επιτελεία και το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς οι βουλευτικές εκλογές του 2026 εισέρχονται στην τελική φάση τους. Η διαδικασία, που θα διεξαχθεί από τις 09:00 έως τις 12:30 στους κατά τόπους Εφόρους Εκλογής, αναμένεται να επισφραγίσει τις λίστες των διεκδικητών της λαϊκής ψήφου.

Παρά την πυρετώδη προετοιμασία, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο θέμα της εκλογιμότητας ορισμένων προσώπων. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», από τις συνολικά 10 περιπτώσεις που είχαν τεθεί υπό το μικροσκόπιο της Νομικής Υπηρεσίας κατόπιν σχετικών καταγγελιών, οι 9 έχουν ήδη ξεκαθαρίσει.

Η Νομική Υπηρεσία έχει απαντήσει για τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ότι δεν υφίσταται νομικό κώλυμα για τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία. Ωστόσο, θρίλερ παραμένει η τύχη μιας υποψηφιότητας που προέρχεται από τον χώρο του ΕΛΑΜ. Η συγκεκριμένη περίπτωση εξακολουθεί να εξετάζεται προληπτικά από τη Νομική Υπηρεσία σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να διαφανεί αν το αδίκημα για το οποίο υπάρχει καταδίκη εμπίπτει στα κωλύματα που ορίζει το Σύνταγμα.

Υπενθυμίζεται ότι για να δικαιούται κάποιος να υποβάλει υποψηφιότητα, πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια βάσει του Άρθρου 64 του Συντάγματος:

• Να είναι πολίτης της Δημοκρατίας.

• Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

• Να μην έχει καταδικασθεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας.

• Να μην έχει στερηθεί της εκλογιμότητας λόγω εκλογικού αδικήματος.

• Να μην πάσχει από διανοητική νόσο.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ξεκαθαρίζει πως για τον αποκλεισμό κάποιου απαιτείται τελεσίδικη καταδίκη για τα συγκεκριμένα αδικήματα και δεν αρκεί η απλή κατηγορία ή μια εκκρεμούσα δίκη.

Μετά το πέρας της σημερινής διαδικασίας στις 12:30, θα ξεκινήσει η προθεσμία 24 ωρών για την υποβολή ενστάσεων. Κάθε ενδιαφερόμενος που θεωρεί ότι ένας υποψήφιος δεν πληροί τα νόμιμα προσόντα, μπορεί να καταθέσει ένσταση στον οικείο Έφορο Εκλογής, η οποία και θα εξεταστεί άμεσα.

Οι συνδυασμοί των κομμάτων αναμένεται να αποτελούνται από τουλάχιστον δύο άτομα, χωρίς να υπερβαίνουν τον αριθμό των εδρών της εκάστοτε εκλογικής περιφέρειας.