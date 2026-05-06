Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 36 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Andisheh, δυτικά της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το συγκρότημα Arghavan τυλίχτηκε στις φλόγες λόγω εύφλεκτης επένδυσης του κτιρίου.

A massive blaze erupted at Arghavan shopping mall in Andisheh, west of Tehran, on Tuesday. The local fire department said the fire was contained after several hours of firefighting efforts, adding that everyone inside the building had been safely evacuated. pic.twitter.com/0wV8PowBv8 May 5, 2026

Το εμπορικό συγκρότημα τυλίχτηκε στις φλόγες την Τρίτη λόγω εύφλεκτης επένδυσης του κτιρίου, σύμφωνα με τη δικαστική εφημερίδα του Ιράν, Mizan.

Βίντεο της πυρκαγιάς που κοινοποιήθηκαν σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του πρακτορείου ειδήσεων IRNA, έδειξαν το κτίριο να τυλίγεται στις φλόγες.

A large fire broke out at what Iranian media describes as "a commercial complex" in Andishe, west of Tehran. The cause of the blaze is unknown, according to the IRGC-run Fars news. pic.twitter.com/AxfhG0jxYq — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) May 5, 2026

Ο ιρανικός ραδιοφωνικός σταθμός IRIB ανέφερε ότι έχει εκδοθεί εντολή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων για το περιστατικό, καθώς και του κατασκευαστή ακινήτων.

🚨 BREAKING: A massive fire has erupted in what Iranian state media is calling a "commercial complex" in Andisheh, west of Tehran.

According to Fars News Agency, the cause is still unknown.

According to Fars News Agency, the cause is still unknown.

Ταυτόχρονα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars που διαχειρίζεται το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), αναφέρει ότι το αίτιο της πυρκαγιάς είναι άγνωστο.

