Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 36 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Andisheh, δυτικά της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το συγκρότημα Arghavan τυλίχτηκε στις φλόγες λόγω εύφλεκτης επένδυσης του κτιρίου.
Το εμπορικό συγκρότημα τυλίχτηκε στις φλόγες την Τρίτη λόγω εύφλεκτης επένδυσης του κτιρίου, σύμφωνα με τη δικαστική εφημερίδα του Ιράν, Mizan.
Βίντεο της πυρκαγιάς που κοινοποιήθηκαν σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του πρακτορείου ειδήσεων IRNA, έδειξαν το κτίριο να τυλίγεται στις φλόγες.
Ο ιρανικός ραδιοφωνικός σταθμός IRIB ανέφερε ότι έχει εκδοθεί εντολή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων για το περιστατικό, καθώς και του κατασκευαστή ακινήτων.
Ταυτόχρονα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars που διαχειρίζεται το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), αναφέρει ότι το αίτιο της πυρκαγιάς είναι άγνωστο.