Η πολεμική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει τελειώσει, δήλωσε οριστικά την Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υπονοώντας ότι η αμερικανική προτεραιότητα τώρα είναι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Τώρα είμαστε στην «Επιχείρηση Ελευθερία» για την ασφαλή έξοδο από τα Στενά του Ορμούζ των πλοίων τρίτων χωρών που έχουν παγιδευτεί εκεί.

"The operation is OVER. Epic Fury…the president notified Congress. We're done with that stage of it. We're now on to this Project Freedom." pic.twitter.com/UA6tQQoV3M May 5, 2026

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ενημερώσει το Κογκρέσο για αυτή την αλλαγή, είπε ο Αμερικανός υπουργός.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ο Ρούμπιο ισχυρίστηκε ότι δέκα ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στα Στενά του Ορμούζ.

«Είναι απομονωμένοι, λιμοκτονούν, είναι ευάλωτοι και ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 ναυτικοί πέθαναν, πολίτες ναυτικοί» είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για το θέμα αυτό.

Ο Ρούμπιο περιέγραψε το «Project Freedom» ως «χάρη στον κόσμο» και «αμυντική επιχείρηση», εξηγώντας ότι «δεν θα πυροβολήσουμε αν δεν μας πυροβολήσουν πρώτοι, δεν θα κάνουμε επίθεση, αλλά αν μας επιτεθούν, πρέπει να αντιδράσουμε».

«Πρόκειται για τη διάσωση σχεδόν 23.000 αμάχων από 87 διαφορετικές χώρες που έχουν παγιδευτεί στον Κόλπο και έχουν αφεθεί να πεθάνουν από το ιρανικό καθεστώς. Αυτοί οι αθώοι ναυτικοί, έχουν εγκαταλειφθεί στη θάλασσα, δεν είναι απλώς εγκληματικό, είναι απελπιστικό και καταστροφικό», εξήγησε

Ακόμη επισήμανε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις δυνάμεις τους για να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα σε αυτόν τον κρίσιμης σημασίας θαλάσσιο δίαυλο. Θα συνεχίσουν επίσης να βάζουν στο στόχαστρο μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πλοιάρια που θέτουν σε κίνδυνο τις αμερικανικές δυνάμεις.

Όπως είπε, οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει μέχρι τώρα επτά ιρανικά ταχύπλοα.

Το Ιράν, είπε ακόμη ο Ρούμπιο, πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δεχτεί τους όρους των ΗΠΑ. Διαβεβαίωσε ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ «εργάζονται σκληρά» για τη διπλωματική επίλυση της κρίσης.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό, ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε ο ιρανικός λαός να έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Τι είπε για Λίβανο, Κούβα και Πάπα

Όσον αφορά τον Λίβανο, ο Ρούμπιο έκρινε ότι είναι εφικτή μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ αλλά το βασικό πρόβλημα για την επίτευξή της είναι η Χεζμπολάχ. «Το πρόβλημα με το Ισραήλ και τον Λίβανο δεν είναι το Ισραήλ ή ο Λίβανος, αλλά η Χεζμπολάχ», είπε χαρακτηριστικά. Οι ΗΠΑ θα κάνουν ό,τι μπορούν ώστε οι δύο πλευρές να συνεχίσουν να συνομιλούν με σκοπό να επιτευχθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας μόνιμης εκεχειρίας.

Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε, τέλος, «απαράδεκτο» το καθεστώς στην Κούβα, και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα το αντιμετωπίσουν αλλά «όχι σήμερα».

Για το ταξίδι του στο Βατικανό, αυτή την εβδομάδα, ο Ρούμπιο είπε ότι είχε προγραμματιστεί πριν από την αντιπαράθεση του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ με τον πρόεδρο Τραμπ και σχολίασε ότι η Ουάσινγκτον και η Αγία Έδρα συμμερίζονται τις ανησυχίες για τη θρησκευτική ελευθερία. «Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε με το Βατικανό», είπε ο υπουργός, ο οποίος είναι πιστός Καθολικός.

Όπως είπε ο Αμερικανός υπουργός, οι γονείς του οποίου κατάγονται από την Κούβα, οι ΗΠΑ θα ήθελαν επίσης να προσφέρουν στο νησί μεγαλύτερη βοήθεια, η οποία θα διανεμηθεί μέσω της Καθολικής Εκκλησίας.

