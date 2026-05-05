Τρεις άνθρωποι πρόκειται να απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες από το κρουαζιερόπλοιο όπου έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα Χανταϊού και να μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εκπροσώπου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο Πράσινο Ακρωτήριο, Αν Λίντστραντ, πρόκειται για δύο ασθενείς που είναι μέλη του πληρώματος, καθώς και για ένα άτομο που ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Μετά την αποβίβαση τους στο λιμάνι της πρωτεύουσας Πράια, το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θα αποπλεύσει στη συνέχεια με προορισμό τα Κανάρια Νησιά ή την Ολλανδία. Οι δύο ασθενείς και η επαφή τους θα μεταφερθούν με ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο της πόλης και από εκεί θα φύγουν από το νησί με αεροπλάνο.

The World Health Organization's representative for Cape Verde, Ann Lindstrand, said on Monday that Dutch authorities were organizing medical evacuations for some people on board a cruise ship after a suspected hantavirus outbreak killed three passengers. Lindstrand said those… pic.twitter.com/jThBxbucmD May 5, 2026

Θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία

Σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ANP, που επικαλείται το υπουργείο Εξωτερικών, οι τρεις άνθρωποι θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Ο ένας από αυτούς είναι Ολλανδός πολίτης.

«Αυτό που ξέρουμε τώρα είναι ότι το πλοίο θα μπορέσει να αναχωρήσει κάποια στιγμή τη νύχτα (της Τρίτης προς την Τετάρτη), αφού ολοκληρωθεί η εκκένωση», πρόσθεσε η Λίντστραντ.

Παραμένει αρόδο, δεν του επιτρέπεται να αγκυροβολήσει

Το MV Hondius είχε ξεκινήσει από την Ουσουάια της Αργεντινής με προορισμό το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου. Στο πλοίο επιβαίνουν 88 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος. Από την Κυριακή παραμένει αρόδο στα ανοιχτά της Πράια, καθώς δεν του επιτράπηκε να αγκυροβολήσει.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι τρεις άνθρωποι πέθαναν στο κρουαζιερόπλοιο, πιθανότατα από χανταϊό, έναν ιό που προκαλεί οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια.

