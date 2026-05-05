Στο κελί για περίοδο 7 ημερών κατέληξε 48χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του ότι τη βίασε σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διαμένει ο ίδιος. Το συμβάν, σύμφωνα με την καταγγελία της παραπονούμενης, συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας, αφού η ίδια ζήτησε βοήθεια από τον πρώην σύντροφό της για να την φιλοξενήσει προσωρινά, μετά από διαμάχη που είχε με τη συγκάτοικό της.

Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της παραπονούμενης, ενώ αυτή κοιμόταν, ο ύποπτος άρχισε να την αγκαλιάζει και στη συνέχεια να την ακινητοποιεί και να έρχεται σε σεξουαλική επαφή μαζί της παρά τη θέλησή της και παρά το γεγονός ότι προσπάθησε να τον απωθήσει.

Ακολούθως, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η παραπονούμενη, μετά από κάποια ώρα, ο ίδιος πήρε το κινητό της τηλέφωνο και αφού της έδειξε φωτογραφίες, άρχισε να την εξυβρίζει. Στη συνέχεια πέταξε το κινητό στον τοίχο του δωματίου. Η παραπονούμενη άρχισε να καλεί σε βοήθεια και μετά από λίγα λεπτά, στο σημείο αφίχθηκε περιπολικό, όπου τα μέλη της Αστυνομίας την παρέλαβαν και την μετέφεραν στο Κλιμάκιο Βίας, όπου προέβη σε καταγγελία.

Να σημειωθεί ότι η παραπονούμενη εξετάστηκε από ιατροδικαστή και αναμένονται τα αποτελέσματα. Ο 48χρονος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα σύλληψης και σε έρευνα που έγινε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διαμένει, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις.

Ο ύποπτος παρουσιάστηκε σήμερα Τρίτη (5/4) ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προφυλάκισης. Σε διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών, οι δικηγόροι του, Νάγια Παναγιώτου και Μαρία Νικολάου, δεν έφεραν ένσταση στην κράτησή του πελάτη τους ενώ το Δικαστήριο διέταξε την προφυλάκισή του για περίοδο 7 ημερών.

Από τον 48χρονο αναμένεται να ληφθεί ανακριτική κατάθεση, ενώ αναζητείται το κινητό τηλέφωνο της παραπονούμενης.